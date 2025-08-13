Salud

La psicoterapia podría ser un tratamiento clave para el dolor lumbar

MARTES, 12 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Un tipo de psicoterapia parece proporcionar un alivio duradero a las personas que sufren de dolor lumbar crónico, según un nuevo ensayo clínico.

Los pacientes con dolor de espalda que se sometieron a terapia funcional cognitiva (CFT) pudieron moverse más libremente con menos dolor hasta tres años después, según los resultados publicados recientemente en The Lancet Rheumatology.

"La CFT es el primer tratamiento para el dolor lumbar crónico incapacitante con buenas evidencias de grandes efectos a largo plazo (>12 meses) sobre la discapacidad", concluyó el equipo de investigación dirigido por Mark Hancock, profesor de fisioterapia de la Universidad de Macquarie, en Australia. "Ofrece una intervención de alto valor y bajo riesgo con beneficios a largo plazo para pacientes con dolor lumbar persistente e incapacitante".

La terapia funcional cognitiva enseña a los pacientes a comprender mejor su dolor, según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor.

Después de hablar sobre su dolor, los pacientes se exponen gradualmente a actividades y movimientos que pueden causar incomodidad, aumentando su resiliencia y confianza, dice la IASP. También se les enseñan ejercicios y habilidades de estilo de vida que pueden hacer que su dolor sea más manejable.

"La CFT es más una terapia de 'hacer': generar confianza y conciencia en el cuerpo", dijo Hancock a Newsweek.

"Los enfoques de la mente y el cuerpo son clave porque las creencias afectan nuestras conductas y la experiencia del dolor", dijo Hancock. "Si las personas creen que su espalda es frágil, inestable y dañada, se preparan y evitan la actividad. Esto desencadena una espiral negativa".

Para el ensayo clínico, casi 500 personas fueron asignadas al azar a uno de tres grupos.

Un grupo recibió CFT. Otro recibió CFT más biorretroalimentación, que enseña a los pacientes a usar las respuestas corporales al dolor, como la frecuencia cardíaca, como un medio para rastrear y controlar el dolor. El tercer grupo recibió atención médica típica para el dolor de espalda.

Los grupos de CFT recibieron hasta siete sesiones de tratamiento en el transcurso de tres meses, más una sesión de refuerzo a los seis meses.

"No hubo intervención de CFT después de esto", dijo Hancock.

Después de tres años de seguimiento, los grupos de CFT obtuvieron mejores puntajes que el grupo de atención habitual en las medidas de sus niveles de dolor y las limitaciones en las actividades habituales causadas por el dolor.

"Este es el hallazgo emocionante: que el efecto duró", dijo Hancock a Newsweek. "La intervención se centra en capacitar a los pacientes para que comprendan y manejen su condición, por lo que, si bien nos complació, tampoco nos sorprendió".

En total, "encontramos que alrededor del 70% de las personas respondieron bien", agregó Hancock. "Curiosamente, los efectos fueron mayores para los pacientes más afectados".

Sin embargo, la adición de biorretroalimentación no pareció hacer ninguna diferencia, ya que ambos grupos de CFT tuvieron aproximadamente la misma cantidad de beneficio sostenido.

Los investigadores dijeron que estos resultados muestran que la CFT debe adoptarse como un medio principal para tratar el dolor lumbar, dado que otros tratamientos como los analgésicos opioides y la cirugía ofrecen solo beneficios a corto plazo.

Sin embargo, agregaron que se necesitan más estudios para verificar sus hallazgos y descubrir la mejor manera de implementar la CFT en el manejo tanto del dolor lumbar como de otras fuentes de dolor.

"Es casi seguro que estos principios se extienden más allá del dolor de espalda, y se están realizando investigaciones para otras afecciones", dijo Hancock.

Más información

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor ofrece más información sobre la terapia funcional cognitiva.

FUENTES: The Lancet, comunicado de prensa, 5 de agosto de 2025; The Lancet Rheumatology, 5 de agosto de 2025; Newsweek, 6 de agosto de 2025

