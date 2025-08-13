El soplado de caracoles podría ser un tratamiento eficaz para la apnea del sueño

MARTES, 12 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- ¿Quiere aliviar la apnea del sueño y dormir mejor por la noche?

Sopla a través de una caracola, según un nuevo ensayo clínico piloto.

Soplar regularmente a través de una caracola (shankh) durante seis meses, como la princesa de Disney Moana o la leyenda de Anchorman Ron Burgundy, mejoró significativamente el sueño entre un pequeño grupo de personas con apnea del sueño.

Los pacientes que soplaban una caracola dormían mejor, se sentían más alerta durante el día y tenían menos interrupciones respiratorias por la noche, reportaron los investigadores.

El soplado de caracoles podría resultar una alternativa razonable al uso de una máquina de presión de aire positiva continua (CPAP), en la que una mascarilla sopla aire para mantener abiertas las vías respiratorias del paciente mientras duerme, señaló el investigador principal, el Dr. Krishna Sharma, director y jefe de neumología del Centro de Atención e Investigación del Corazón Eterno en Jaipur, India.

Si bien la CPAP es el tratamiento estándar de oro para la apnea del sueño, muchos pacientes la encuentran incómoda y ruidosa.

"Para las personas que viven con apnea obstructiva del sueño, sobre todo las que encuentran la CPAP incómoda, inasequible o inaccesible, nuestros hallazgos ofrecen una alternativa prometedora", dijo Sharma en un comunicado de prensa. "El soplado (de caracol) es una técnica de respiración simple y de bajo costo que podría ayudar a mejorar el sueño y reducir los síntomas sin la necesidad de máquinas o medicamentos".

Soplar una caracola, también llamado soplado de shankh ha sido parte de la cultura india durante miles de años, explicó.

"En mi práctica clínica, varios pacientes informaron sentirse más descansados y experimentar menos síntomas después de practicar regularmente el soplado de shankh, un ejercicio de respiración yóguica tradicional que implica exhalar a través de una caracola", dijo Sharma.

Basándose en estas anécdotas, Sharma y sus colegas diseñaron un pequeño ensayo clínico para ver si la práctica simple y antigua podría ayudar a las personas con apnea del sueño.

En la apnea del sueño, una persona deja de respirar repetidamente durante la noche porque sus vías respiratorias colapsan, lo que hace que se despierte. Los pacientes con apnea del sueño a menudo roncan fuerte y tienen un mayor riesgo de presión arterial alta, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Los investigadores creen que soplar caracolas podría ayudar ejercitando los músculos de las vías respiratorias.

"La forma en que se sopla el vástago es bastante distintiva. Implica una inhalación profunda seguida de una exhalación fuerte y sostenida a través de los labios apretados", dijo Sharma.

"Esta acción crea fuertes vibraciones y resistencia al flujo de aire, lo que probablemente fortalece los músculos de las vías respiratorias superiores, incluida la garganta y el paladar blando, áreas que a menudo colapsan durante el sueño en personas con apnea obstructiva del sueño", continuó. "La estructura en espiral única del vástago también puede contribuir a efectos acústicos y mecánicos específicos que estimulan y tonifican aún más estos músculos".

Los investigadores reclutaron a 30 personas con apnea del sueño moderada y asignaron al azar a 16 para que practicaran soplar a través de una caracola. A los otros 14 se les enseñó un ejercicio de respiración profunda.

Se animó a todos los participantes a practicar el soplo de caracoles o la respiración profunda durante un mínimo de 15 minutos al día, cinco días a la semana.

Después de seis meses, las personas armadas con caracolas tenían un 34% menos de sueño durante el día que las que practicaban la respiración profunda, muestran los resultados. También informaron que dormían mejor.

Las pruebas de laboratorio del sueño mostraron que aquellos que soplaban una caracola experimentaron en promedio de cuatro a cinco episodios menos durante la noche en los que la respiración se detuvo durante el sueño, así como niveles más altos de oxígeno durante el sueño.

"Este es un estudio pequeño, pero ahora estamos planeando un ensayo más grande que involucre a varios hospitales", dijo Sharma. "Esta próxima fase nos permitirá validar y ampliar nuestros hallazgos en una población más amplia y diversa y evaluar cómo funciona el soplado de caña durante períodos más largos".

Los estudios futuros también evaluarán cómo el soplado de caracoles afecta el tono muscular de las vías respiratorias, y compararán la práctica directamente con tratamientos estándar como la CPAP, dijo Sharma.

Sophia Schiza, jefa del grupo de trastornos respiratorios del sueño de la Sociedad Respiratoria Europea, revisó los hallazgos. Dijo que soplar caracoles podría satisfacer la necesidad de más tratamientos para la apnea del sueño.

"Este es un estudio intrigante que muestra que la antigua práctica de soplar el shankh podría ofrecer potencialmente un tratamiento obstructivo para la apnea del sueño para pacientes seleccionados al enfocarse en el entrenamiento muscular", dijo Schiza en un comunicado de prensa.

"Un estudio más grande ayudará a proporcionar más evidencias de esta intervención, que podría ser beneficiosa como opción de tratamiento o en combinación con otros tratamientos en pacientes seleccionados de apnea obstructiva del sueño", añadió Schiza, profesor de neumología y trastornos del sueño de la Universidad de Creta, en Grecia.

El nuevo estudio aparece en la revista ERJ Open Research.

Más información

Johns Hopkins Medicine ofrece más información sobre la apnea del sueño.

FUENTE: Sociedad Respiratoria Europea, comunicado de prensa, 11 de agosto de 2025