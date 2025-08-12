Salud

Casi 9 de cada 10 pacientes de urgencias no están completamente vacunados

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

LUNES, 11 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Casi 9 de cada 10 adultos que acuden a una sala de emergencias no se han vacunado del todo, según un estudio reciente.

Las personas que acudían a un departamento de emergencias para recibir tratamiento por lesiones o enfermedades menores con frecuencia desconocían las vacunas disponibles para ellos, informaron los investigadores en la edición del 7 de agosto de la revista Morbidity and Mortality Weekly Report, una publicación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

Pero alrededor de la mitad dijeron que recibirían las vacunas recomendadas si pudieran, encontraron los investigadores.

Estos resultados muestran que los departamentos de emergencias podrían ser un medio poderoso para vacunar a millones de estadounidenses para quienes la sala de emergencias es la única forma de acceder a la atención médica, dijeron los investigadores.

"La evaluación de la vacunación es una de las intervenciones de salud pública más fundamentales", señaló el investigador principal, el Dr. Robert Rodríguez, decano asociado de investigación clínica y de salud de la población de la Facultad de Medicina de la Universidad de California-Riverside.

"Las vacunas, junto con el saneamiento del agua, han salvado más vidas que cualquier otra intervención de salud pública", dijo Rodríguez en un comunicado de prensa. "Pero casi un tercio de la población de EE. UU. carece de acceso a la atención primaria y rara vez recibe esta evaluación".

En el estudio, los investigadores se acercaron a casi 3,300 adultos que buscaban atención en 10 salas de emergencias en ocho ciudades de EE. UU. entre abril y diciembre de 2024.

Se preguntó a los pacientes sobre las vacunas recomendadas para su grupo de edad, incluidas las vacunas contra el herpes zóster, el neumococo, el VRS, el tétanos, el COVID-19 y la influenza .

Alrededor de la mitad (un 49 por ciento) de los pacientes no sabían que se les recomendaba una o más vacunas, encontraron los investigadores.

Además, alrededor del 86% no había recibido una o más de las vacunas recomendadas.

"Encontramos que la falta de vacunación era más común entre los afroamericanos, las personas sin seguro y las que no tenían un proveedor de atención primaria", dijo Rodríguez.

Los investigadores también preguntaron a los pacientes si recibirían las vacunas recomendadas si se les ofrecieran las inyecciones.

"Aproximadamente el 50% de los participantes no vacunados dijeron que aceptarían vacunas si se les ofrecieran durante su visita al servicio de urgencias", dijo Rodríguez.

Estos resultados muestran que incluir las pruebas de detección de vacunas como parte del tratamiento de la sala de emergencias podría ayudar a millones de estadounidenses a recibir las inoculaciones que necesitan, dijo Rodríguez.

"Nuestro análisis sugiere que si los programas de detección y administración de vacunas se implementaran ampliamente en los servicios de urgencias, la tasa de pacientes adultos con urgencias que están completamente al día con sus vacunas podría aumentar de su nivel actual del 14% hasta el 48%, más del triple de la tasa actual", agregó Rodríguez.

Los médicos y enfermeras de atención primaria y de familia generalmente realizan pruebas de detección de vacunas, "pero alrededor del 30% de la población de EE. UU. no tiene un proveedor de atención primaria y depende exclusivamente de los servicios de urgencias para la atención médica", dijo.

"Este grupo incluye a personas sin seguro, muchas personas sin hogar e inmigrantes, personas que a menudo caen en las grietas de los sistemas tradicionales de atención médica", dijo Rodríguez.

Es posible que muchas vacunas no estén disponibles en las salas de emergencias, por lo que los médicos y enfermeras deben estar listos para derivar a los pacientes a farmacias, clínicas y otros lugares que podrían administrar las inyecciones que las personas necesitan, dijo Rodríguez.

"Como el único punto de acceso a la atención médica para las poblaciones desatendidas, los servicios de urgencias pueden llenar este vacío fundamental de servicios de salud pública", concluyó. "Esto podría cambiar las reglas del juego para la equidad en las vacunas".

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre las vacunas recomendadas para adultos.

FUENTE: Universidad de California-Riverside, comunicado de prensa, 7 de agosto de 2025

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Cómo la confianza y la positividad pueden aliviar el miedo al parto

Healthday Spanish

Cómo la confianza y la

Una calculadora mejorada predice el riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular

Healthday Spanish

Una calculadora mejorada predice el

Un implante protege contra la enfermedad ocular que destruye la visión

Healthday Spanish

Un implante protege contra la

Las víctimas de acoso tienen un mayor riesgo de problemas cardíacos futuros

Healthday Spanish

Las víctimas de acoso tienen

El extraño caso de la adolescente que tenía una bola de pelo gigante en el estómago y fue operada de urgencia

Después de medio año de intensas molestias y una larga búsqueda médica, una joven de 14 años fue sometida a una intervención quirúrgica inusual. El relato de su madre

El extraño caso de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
El extraño caso de la

El extraño caso de la adolescente que tenía una bola de pelo gigante en el estómago y fue operada de urgencia

Un ex compañero de Diego Fernández Lima hizo una grave acusación que deberá refrendar ante la Justicia

Continúa la polémica en Tucumán por la avenida que pasó de llamarse Julio Argentino Roca a Néstor Kirchner

Christian Asinelli presentó su libro con propuestas para América Latina: revolución tecnológica y pensar a largo plazo

“Superó las expectativas”: revelan detalles inéditos de la expedición submarina en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA
Crisis en Cuba: más de

Crisis en Cuba: más de un millón de personas carecen de servicio de agua potable por la sequía y las averías

De las 60.000 muertes en Gaza, más de 17.000 son niños, advirtió UNICEF

Persecución en Venezuela: la Fiscalía de la dictadura confirmó la detención de la activista Martha Grajales

Crisis en Bolivia: los candidatos de la derecha amplían su ventaja a días de las elecciones

Trump dijo que Ucrania y Rusia tendrán que intercambiar algo de territorio si quieren conseguir la paz

TELESHOW
El conmovedor saludo de los

El conmovedor saludo de los hijos de Gustavo Cerati en su cumpleaños, a casi 11 años de su muerte

Darío Cvitanich, separado de Chechu Bonelli, estaría iniciando una relación con Ivana Figueiras: “Él se hinchó”

Daniel Ambrosino se emocionó por el problema de salud que lo alejó de la TV: “Vivo solo y la cabeza te juega en contra”

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez: “La relación con Wanda Nara fue un pasatiempo”

El arte del Museo del Prado como nunca se vivió: la magia de “Art Masters” llega a Buenos Aires