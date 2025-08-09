La mayoría de los niños en accidentes automovilísticos fatales no están sujetos de manera segura

VIERNES, 8 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- La mayoría de los niños involucrados en accidentes automovilísticos letales no están sujetos de manera segura y adecuada, lo que los pone en peligro innecesariamente, según un estudio reciente.

Alrededor de 7 de cada 10 niños menores de 13 años no estaban bien atados cuando ocurrió un accidente automovilístico letal, informaron los investigadores en la revista Traffic Injury Prevention.

"Encontramos que más de la mitad de los niños menores de 13 años involucrados en accidentes con víctimas mortales tenían prácticas de seguridad de los niños pasajeros subóptimas", informó el equipo de investigación dirigido por la investigadora principal, la Dra. Michelle Macy, directora del Centro de Resultados, Investigación y Evaluación de Salud Infantil Mary Ann & J. Milburn Smith del Hospital Pediátrico Ann & Robert H. Lurie de Chicago.

La mayoría de las veces, los niños habían sido trasladados prematuramente a un asiento elevado o al cinturón de seguridad en lugar de dejarlos en un asiento de seguridad en la parte trasera, dijeron los investigadores.

Otros viajaban completamente sin restricciones o viajaban en el asiento delantero, dice el estudio.

Un promedio de tres niños mueren en un accidente automovilístico cada día en Estados Unidos, y 429 resultan heridos, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

Para averiguar si la falta de sujeción segura contribuye a estas muertes y lesiones, los investigadores analizaron los datos de más de 52,300 niños involucrados en accidentes automovilísticos fatales entre 2011 y 2021, según lo informado a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras.

Casi el 70% de los niños en un accidente fatal no estaban debidamente asegurados, según muestran los resultados.

Más de un tercio (un 36 por ciento) habían sido trasladados a un asiento elevado o al cinturón de seguridad antes de que estuvieran listos para dejar un asiento de seguridad, encontraron los investigadores.

Los niños deben viajar en un asiento de seguridad orientado hacia atrás en la parte trasera hasta los 4 años, y en un asiento de seguridad orientado hacia adelante hasta al menos los 5 años, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

Los niños solo deben hacer la transición a un asiento elevado después de que su asiento de seguridad se les quede pequeño, y deben permanecer en un asiento elevado hasta que hayan crecido lo suficiente como para que el cinturón de seguridad se ajuste correctamente, dicen los CDC.

Otro 20% de los niños en accidentes fatales viajaban sin sujeción y el 15% viajaban en el asiento delantero, muestran los resultados.

Los niños deben mantenerse correctamente abrochados en el asiento trasero hasta los 13 años, dicen los CDC.

En total, alrededor de un 9 por ciento de los niños que viajaban en el asiento delantero no estaban sujetos en absoluto, encontraron los investigadores.

El equipo de investigación también encontró que las leyes más estrictas y las multas más estrictas por delitos de sujeción de automóviles se asociaron significativamente con menores probabilidades de que los niños condujeran incorrectamente sujetos.

"La política estatal marca una gran diferencia en la promoción de prácticas de transporte más seguras para los niños pasajeros", dijo Macy en un comunicado de prensa.

