1 de cada 10 estadounidenses ha usado medicamentos GLP-1 para perder peso, según una encuesta

VIERNES, 8 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Más de 1 de cada 10 estadounidenses han usado un fármaco GLP-1 para perder peso, revela una encuesta reciente del grupo de investigación RAND.

Alrededor de un 12 por ciento dicen que han probado medicamentos GLP-1, como Ozempic, Wegovy o Zepbound, y las tasas de uso son más altas entre las personas de 50 a 64 años, según muestran los resultados de la encuesta.

"De todos los grupos demográficos, las mujeres entre las edades de 50 y 64 años tenían la tasa de uso más alta", escribió el equipo de investigación dirigido por Robert Bozick, director de RAND Survey Panels. "Una de cada cinco mujeres, o el 20%, informó haber usado alguna vez agonistas de GLP-1".

Además, muchos usuarios de GLP-1 reportan efectos secundarios como náuseas y diarrea, encontró la encuesta .

El informe es la encuesta más reciente y más grande hasta la fecha que estima cuántos estadounidenses han usado los revolucionarios medicamentos para perder peso, dijeron los investigadores.

Los medicamentos del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) imitan la hormona GLP-1, que ayuda a controlar los niveles de insulina y azúcar en la sangre, disminuye el apetito y ralentiza la digestión de los alimentos.

Desde 2020, las recetas de medicamentos GLP-1 se han más que triplicado, dijeron los investigadores en las notas de respaldo.

Para ver qué tan extendido se ha vuelto el uso, RAND encuestó a 8,793 estadounidenses en abril y mayo.

Junto con el 12% que ha probado los medicamentos, otro 14% está interesado en probarlos, encontró la encuesta.

Mientras tanto, tres cuartas partes de los estadounidenses (74%) dicen que no planean probar los medicamentos GLP-1.

Los encuestados dijeron que los efectos secundarios más comunes asociados con los medicamentos GLP-1 fueron:

Náuseas (52%)

Diarrea (34%)

Vómitos (20%)

Cara "Ozempic" ahuecada (9%)

"La mayoría de los que informaron tener efectos secundarios notaron que son leves y no graves", escribieron los investigadores.

Al observar grupos de edad específicos, los investigadores encontraron que casi el 19% de los de 50 a 64 años habían probado un medicamento GLP-1, en comparación con el 13% de los de 65 años o más y el 11% de los de 30 a 49.

"Entre los mayores de 65 años, el uso de agonistas de GLP-1 es algo más alto para los hombres que para las mujeres", escribieron los investigadores. "Por el contrario, entre las personas de entre 30 y 49 años, las mujeres tienen más del doble de probabilidades de haber usado un agonista de GLP-1 que sus pares masculinos".

