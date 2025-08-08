Salud

Tamiflu es seguro para los niños, concluye un estudio

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

JUEVES, 7 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Los investigadores han desacreditado las preocupaciones de larga data de que el Tamiflu puede provocar problemas neurológicos y psiquiátricos cuando se administra a niños afectados por la gripe.

Durante décadas, los médicos han debatido si el medicamento antiviral oseltamivir (Tamiflu) aumenta el riesgo de convulsiones, problemas mentales y alucinaciones de los niños.

Pero Tamiflu en realidad reduce a la mitad el riesgo de un niño de tales problemas, en comparación con dejar la influenza sin tratar, informaron los investigadores el 4 de agosto en JAMA Neurology.

"Nuestros hallazgos demostraron lo que muchos pediatras sospechaban desde hace mucho tiempo, que la gripe, no el tratamiento de la gripe, se asocia con eventos neuropsiquiátricos", señaló el investigador principal, el Dr. James Antoon, profesor asistente de pediatría del Hospital Pediátrico Monroe Carell Jr. de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee.

"De hecho, el tratamiento con oseltamivir parece prevenir los eventos neuropsiquiátricos en lugar de provocarlos", añadió Antoon en un comunicado de prensa.

El Tamiflu es el medicamento antiviral más comúnmente recetado para la gripe tanto en niños como en adultos, señalaron los investigadores en las notas de respaldo. Cuando se usa con prontitud, puede acortar un ataque de gripe, aliviar los síntomas y prevenir una mayor propagación del virus.

En 2006, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) comenzó a recibir informes de autolesiones y delirio entre los niños que habían recibido Tamiflu, principalmente de Japón. Con base en estos informes, la FDA agregó una advertencia a este efecto a la etiqueta del medicamento, pero confirmó la seguridad general de Tamiflu entre los niños.

Sin embargo, algunos seguían preocupados por el riesgo potencial que representaba el Tamiflu, lo que provocó el nuevo estudio.

En el estudio, los investigadores analizaron los datos de más de 692,000 niños de 5 a 17 años inscritos en Medicaid de Tennessee entre julio de 2016 y junio de 2020, incluidos unos 129,000 tratados por la gripe.

Dos tercios (un 67 por ciento) de los niños con gripe fueron tratados con Tamiflu, encontraron los investigadores. Casi todos (89%) recibieron Tamiflu el día en que los médicos diagnosticaron su gripe.

La influenza en sí se asoció con un mayor riesgo de problemas como convulsiones, trastornos del estado de ánimo y conductas suicidas o autolesivas, mostraron los resultados.

Pero los niños tratados con Tamiflu tuvieron una reducción de alrededor de un 50 por ciento en estos problemas, encontraron los investigadores.

Además, los niños sanos que recibieron Tamiflu para protegerse contra la gripe desarrollaron problemas neurológicos y psiquiátricos al mismo ritmo que todos los demás niños sanos, según el estudio.

"Tomados en conjunto, estos tres hallazgos no respaldan la teoría de que el oseltamivir aumenta el riesgo de eventos neuropsiquiátricos", dijo Antoon. "Es la influenza".

El equipo de investigación espera que los hallazgos tranquilicen a los padres y médicos sobre la seguridad del Tamiflu y su capacidad para ayudar a los niños a superar la gripe.

"Estos tratamientos contra la gripe son seguros y efectivos, sobre todo cuando se usan al principio del curso de la enfermedad clínica", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Carlos Grijalva, profesor de políticas de salud e informática biomédica del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

Más información

Los Centros para el Control y la Infección de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre el tratamiento de la influenza entre los niños.

FUENTES: Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, comunicado de prensa, 4 de agosto de 2025; JAMA Neurology, 4 de agosto de 2025

Health Day

