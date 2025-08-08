Salud

Ponerse de pie con más frecuencia podría proteger la salud cardiaca de las personas mayores

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

JUEVES, 7 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Hay una forma sencilla en que las mujeres mayores pueden proteger su salud cardiaca, argumenta un estudio reciente.

Solo levántate.

Las mujeres que comenzaron a levantarse de una posición sentada con más frecuencia durante el día experimentaron una mejora notable en la presión arterial después de tres meses, informaron los investigadores en una edición reciente de la revista Circulation.

Tomar estos descansos cortos pareció mejorar la salud cardiaca aunque las mujeres no aumentaron sus niveles generales de ejercicio intenso, dijeron los investigadores.

"Nuestros hallazgos sugieren que, aunque sentarse menos fue útil, interrumpir el tiempo sentado con breves descansos para estar de pie, incluso si no se sienta menos, puede respaldar una presión arterial saludable y mejorar la salud", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, Sheri Hartman, profesora de salud pública y ciencias de la longevidad humana de la Universidad de California-San Diego.

Para el estudio, los investigadores reclutaron a más de 400 mujeres posmenopáusicas con sobrepeso u obesidad, y las asignaron al azar a uno de tres grupos. Las mujeres tenían una edad promedio de casi 68 años.

A un grupo se le pidió que redujera su tiempo sentado, a otro que aumentara el número de veces que se levantaron de una posición sentada y a un tercero que actuara como lo hacen normalmente. Los tres grupos recibieron sesiones de entrenamiento sobre envejecimiento saludable.

Las mujeres cumplieron con las directivas. Aquellos en el grupo de "sentarse menos" terminaron reduciendo su tiempo sentado en 58 minutos al día, y el grupo de "pararse más" aumentó sus transiciones de sentarse a pararse en 26 por día, en comparación con el grupo de control.

Los resultados muestran que después de tres meses, el grupo de bipedestación experimentó una disminución en su presión arterial sistólica y diastólica:

Presión arterial sistólica: la cantidad de presión en los vasos sanguíneos durante un latido cardíaco disminuyó en más de 3 mm/HG.

Presión arterial diastólica: la presión en los vasos entre los latidos del  corazón disminuyó en más de 2 mm/HG.

Estas disminuciones no fueron estadísticamente significativas, pero los investigadores argumentan que los resultados muestran que ponerse de pie con más frecuencia puede influir en la presión arterial.

El grupo que no se sentó tuvo cambios reales en su presión arterial, dijeron los investigadores. Ninguno de los grupos experimentó una mejora en sus niveles de azúcar en la sangre.

"Lo que más me entusiasma de este estudio es que las mujeres establecieron sus propias metas y marcaron una diferencia real en sus conductas al sentarse", señaló en un comunicado de prensa la investigadora Andrea LaCroix, profesora de salud pública y ciencias de la longevidad humana de la UC-San Diego. "Con un poco de entrenamiento, podemos enseñarnos a sentarnos menos y hace una diferencia tangible en nuestra salud a corto y largo plazo".

Los investigadores planean realizar un estudio de seguimiento que durará más, dado que las mejoras significativas en la salud del corazón pueden tardar más de tres meses en ocurrir.

"Adaptar intervenciones del mundo real que sean fáciles, realistas y alineadas con nuestros objetivos personales, como levantarse de estar sentado 25 veces más al día, como dos veces por hora durante 12 horas, puede ser factible para muchos de nosotros", dijo LaCroix.

