Los jóvenes se enfrentan a riesgos para la salud cardiaca por pasar demasiado tiempo frente a la pantalla

MIÉRCOLES, 6 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- El tiempo que los niños y adolescentes pasan jugando videojuegos, desplazándose por las redes sociales o viendo televisión podría estar poniendo en riesgo su salud cardiaca futura, señala un estudio reciente.

Cada hora adicional de tiempo frente a la pantalla se asocia con un aumento en los factores de riesgo cardíaco como la presión arterial, el colesterol y los niveles de azúcar en la sangre, informaron los investigadores en el Journal of the American Heart Association.

"Es un pequeño cambio por hora, pero cuando el tiempo frente a la pantalla se acumula a tres, cinco o incluso seis horas al día, como vimos en muchos adolescentes, eso se suma", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal, David Horner, investigador de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca.

"Multiplique eso en toda una población de niños, y verá un cambio significativo en el riesgo cardiometabólico temprano que podría continuar hasta la adultez", agregó Horner.

En el estudio, los investigadores reunieron datos de más de 1,000 participantes en dos estudios daneses sobre salud infantil.

Cada niño recibió una puntuación de riesgo para la salud cardiaca basada en factores como el tamaño de la cintura, la presión arterial, el colesterol HDL "bueno", los triglicéridos y el azúcar en la sangre, dijeron los investigadores. Los padres informaron sobre el tiempo de pantalla de los niños.

Cada hora que un niño o adolescente pasaba pegado a una pantalla provocaba que esos factores de riesgo se inclinaran hacia lo malo, mostraron los resultados.

Los patrones de sueño de un niño contribuyeron a este riesgo, añadieron los investigadores.

Tanto una duración más corta del sueño como acostarse más tarde intensificaron la relación entre el tiempo frente a la pantalla y el riesgo para la salud cardiaca, muestran los resultados. Los niños y adolescentes que dormían menos mostraron un riesgo significativamente mayor asociado con la misma cantidad de tiempo frente a la pantalla.

"Alrededor de un 12 por ciento de la asociación entre el tiempo de pantalla y el riesgo cardiometabólico se debió a una menor duración del sueño", dijo Horner. "Estos hallazgos sugieren que la falta de sueño no solo puede magnificar el impacto del tiempo frente a la pantalla, sino que podría ser una vía clave que vincule los hábitos de pantalla con los cambios metabólicos tempranos".

Un análisis de inteligencia artificial (IA) encontró que la sangre de los niños tenía un conjunto de marcadores, lo que los investigadores llamaron una "huella digital de tiempo de pantalla", que podría predecir cuánto tiempo habían pasado con las pantallas, agregaron los investigadores.

"También evaluamos si el tiempo frente a la pantalla se vinculaba con el riesgo cardiovascular previsto en la adultez, encontrando una tendencia positiva en la niñez y una asociación significativa en la adolescencia", dijo Horner. "Esto sugiere que los cambios metabólicos relacionados con las pruebas de detección pueden llevar señales tempranas de riesgo para la salud cardíaca a largo plazo".

Dado que se trata de un estudio observacional, la investigación no puede probar una relación causal directa entre el tiempo frente a la pantalla y la salud cardiaca, anotaron los investigadores.

Sin embargo, los pediatras deben considerar una discusión sobre los hábitos de los niños con las pantallas durante los chequeos regulares, dijo Horner.

Los resultados también resaltan la importancia de dormir bien para la salud de un niño, dijo la Dra. Amanda Marma Perak, presidenta del Comité de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares de los Corazones Jóvenes de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association). Perak, que no participó en esta investigación, revisó los hallazgos.

"Si reducir el tiempo frente a la pantalla se siente difícil, comience por adelantar el tiempo frente a la pantalla y concentrarse en acostarse más temprano y durante más tiempo", dijo Perak, profesor asistente de pediatría y medicina preventiva de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad de Northwestern, en Chicago.

Los padres también deben estar preparados para dar un buen ejemplo, añadió en un comunicado de prensa.

"Todos usamos pantallas, por lo que es importante guiar a los niños, adolescentes y adultos jóvenes hacia un uso saludable de las pantallas de una manera que crezca con ellos", dijo Perak. "Como padre, puede modelar el uso saludable de la pantalla: cuándo guardarla, cómo usarla, cómo evitar la multitarea. Y a medida que los niños crezcan un poco, sea más explícito y narre por qué guarda sus dispositivos durante la cena u otros momentos juntos".

También es importante enseñar a los niños cómo entretenerse sin una pantalla y manejar la incomodidad que conlleva el aburrimiento, dijo Perak.

"El aburrimiento genera brillantez y creatividad, así que no se moleste cuando sus hijos se quejen de que están aburridos", dijo Perak. "La soledad y la incomodidad ocurrirán a lo largo de la vida, por lo que esas son oportunidades para apoyar y guiar a sus hijos de maneras saludables de responder que no impliquen desplazarse".

Más información

Johns Hopkins Medicine ofrece más información sobre los efectos del tiempo frente a la pantalla en los niños.

FUENTE: Asociación Americana del Corazón, comunicado de prensa, 6 de agosto de 2025