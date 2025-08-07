Salud

Los jóvenes se enfrentan a riesgos para la salud cardiaca por pasar demasiado tiempo frente a la pantalla

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

MIÉRCOLES, 6 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- El tiempo que los niños y adolescentes pasan jugando videojuegos, desplazándose por las redes sociales o viendo televisión podría estar poniendo en riesgo su salud cardiaca futura, señala un estudio reciente.

Cada hora adicional de tiempo frente a la pantalla se asocia con un aumento en los factores de riesgo cardíaco como la presión arterial, el colesterol y los niveles de azúcar en la sangre, informaron los investigadores en el Journal of the American Heart Association.

"Es un pequeño cambio por hora, pero cuando el tiempo frente a la pantalla se acumula a tres, cinco o incluso seis horas al día, como vimos en muchos adolescentes, eso se suma", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal, David Horner, investigador de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca.

"Multiplique eso en toda una población de niños, y verá un cambio significativo en el riesgo cardiometabólico temprano que podría continuar hasta la adultez", agregó Horner.

En el estudio, los investigadores reunieron datos de más de 1,000 participantes en dos estudios daneses sobre salud infantil.

Cada niño recibió una puntuación de riesgo para la salud cardiaca basada en factores como el tamaño de la cintura, la presión arterial, el colesterol HDL "bueno", los triglicéridos y el azúcar en la sangre, dijeron los investigadores. Los padres informaron sobre el tiempo de pantalla de los niños.

Cada hora que un niño o adolescente pasaba pegado a una pantalla provocaba que esos factores de riesgo se inclinaran hacia lo malo, mostraron los resultados.

Los patrones de sueño de un niño contribuyeron a este riesgo, añadieron los investigadores.

Tanto una duración más corta del sueño como acostarse más tarde intensificaron la relación entre el tiempo frente a la pantalla y el riesgo para la salud cardiaca, muestran los resultados. Los niños y adolescentes que dormían menos mostraron un riesgo significativamente mayor asociado con la misma cantidad de tiempo frente a la pantalla.

"Alrededor de un 12 por ciento de la asociación entre el tiempo de pantalla y el riesgo cardiometabólico se debió a una menor duración del sueño", dijo Horner. "Estos hallazgos sugieren que la falta de sueño no solo puede magnificar el impacto del tiempo frente a la pantalla, sino que podría ser una vía clave que vincule los hábitos de pantalla con los cambios metabólicos tempranos".

Un análisis de inteligencia artificial (IA) encontró que la sangre de los niños tenía un conjunto de marcadores, lo que los investigadores llamaron una "huella digital de tiempo de pantalla", que podría predecir cuánto tiempo habían pasado con las pantallas, agregaron los investigadores.

"También evaluamos si el tiempo frente a la pantalla se vinculaba con el riesgo cardiovascular previsto en la adultez, encontrando una tendencia positiva en la niñez y una asociación significativa en la adolescencia", dijo Horner. "Esto sugiere que los cambios metabólicos relacionados con las pruebas de detección pueden llevar señales tempranas de riesgo para la salud cardíaca a largo plazo".

Dado que se trata de un estudio observacional, la investigación no puede probar una relación causal directa entre el tiempo frente a la pantalla y la salud cardiaca, anotaron los investigadores.

Sin embargo, los pediatras deben considerar una discusión sobre los hábitos de los niños con las pantallas durante los chequeos regulares, dijo Horner.

Los resultados también resaltan la importancia de dormir bien para la salud de un niño, dijo la Dra. Amanda Marma Perak, presidenta del Comité de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares de los Corazones Jóvenes de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association). Perak, que no participó en esta investigación, revisó los hallazgos.

"Si reducir el tiempo frente a la pantalla se siente difícil, comience por adelantar el tiempo frente a la pantalla y concentrarse en acostarse más temprano y durante más tiempo", dijo Perak, profesor asistente de pediatría y medicina preventiva de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad de Northwestern, en Chicago.

Los padres también deben estar preparados para dar un buen ejemplo, añadió en un comunicado de prensa.

"Todos usamos pantallas, por lo que es importante guiar a los niños, adolescentes y adultos jóvenes hacia un uso saludable de las pantallas de una manera que crezca con ellos", dijo Perak. "Como padre, puede modelar el uso saludable de la pantalla: cuándo guardarla, cómo usarla, cómo evitar la multitarea. Y a medida que los niños crezcan un poco, sea más explícito y narre por qué guarda sus dispositivos durante la cena u otros momentos juntos".

También es importante enseñar a los niños cómo entretenerse sin una pantalla y manejar la incomodidad que conlleva el aburrimiento, dijo Perak.

"El aburrimiento genera brillantez y creatividad, así que no se moleste cuando sus hijos se quejen de que están aburridos", dijo Perak. "La soledad y la incomodidad ocurrirán a lo largo de la vida, por lo que esas son oportunidades para apoyar y guiar a sus hijos de maneras saludables de responder que no impliquen desplazarse".

Más información

Johns Hopkins Medicine ofrece más información sobre los efectos del tiempo frente a la pantalla en los niños.

FUENTE: Asociación Americana del Corazón, comunicado de prensa, 6 de agosto de 2025

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Seis ejercicios de fuerza esenciales para mujeres a partir de los 30 años

Especialistas destacan que en esta etapa comienza un proceso natural de disminución de masa muscular y ósea. Incorporar rutinas específicas en la actividad física regular permite mejorar la calidad de vida y prevenir lesiones en el futuro

Seis ejercicios de fuerza esenciales

La voz de la infancia en el universo virtual: por qué es clave reconocer nuevas experiencias y lenguajes

Memes, avatares y videojuegos configuran formas de expresión diversas y legítimas entre niñas, niños y adolescentes, aunque con frecuencia permanecen invisibilizadas. Escuchar requiere afinar la sensibilidad y ampliar los modos de comprender

La voz de la infancia

Eje intestino-cerebro: una intervención alimentaria demostró que puede reducir la frecuencia y severidad de la migraña crónica

Un estudio clínico internacional que abarcó a 7.677 personas evidenció que una dieta antiinflamatoria baja en carbohidratos disminuye las crisis de este trastorno neurológico. Facundo Pereyra, gastroenterólogo y líder de la investigación explicó a Infobae los detalles

Eje intestino-cerebro: una intervención alimentaria

La reducción de la edad de detección conduce a que se detecten más cánceres de colon

Healthday Spanish

La reducción de la edad

El miedo a la caída del cabello podría hacer que algunos rechacen el tratamiento contra el cáncer

Healthday Spanish

El miedo a la caída
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno estableció la fecha

El Gobierno estableció la fecha en la que se celebrará el Día del Niño cada año: cuándo será

Cayó un ciudadano chileno que robó en una farmacia con un bolso preparado para evadir las alarmas del local

Canciones, oración y cientos de fieles: así se vivió la vigilia de San Cayetano que desbordó al barrio de Liniers

Federico Aurelio advirtió un escenario parejo para la elección bonaerense y ventaja para el Gobierno en octubre

Creyó que era el amante de su ex y lo apuñaló en Chubut: el hombre se dio a la fuga tras el ataque

INFOBAE AMÉRICA
EEUU cuestionó la presencia de

EEUU cuestionó la presencia de China en el canal de Panamá y pidió terminar la concesión a la empresa portuaria Hutchison

La defensa de Bolsonaro pidió revocar el arresto domiciliario y negó que el ex mandatario haya promovido ataques por redes

Un desertor norcoreano fue rescatado por el Ejército de Corea del Sur tras cruzar un río con flotadores improvisados

No ficción: estas son las principales novedades de agosto

El fenómeno “Hamilton”, un hito cultural y económico que redefinió el teatro contemporáneo

TELESHOW
Gastón Edul: “Tema tabú: quiero

Gastón Edul: “Tema tabú: quiero saber por todo lo que pasó mi madre para tenerme ¡doce años después que Esteban!”

La palabra de Mirtha Legrand luego de una noche musical en Cuando Frank conoció a Carlitos: “Arriba el tango, siempre”

“Esta vez renuncio de verdad”, la difícil decisión que tuvo que tomar Lali Espósito luego de una batalla en La Voz Argentina

Furia Scaglione rompió en llanto mientras cantaba un hit de Airbag: el compañero de Gran Hermano al que recordó

La llamativa decisión de Eva Bargiela en la recta final de su embarazo: “La gente siente que está yendo a un zoológico”