La receta de bienestar de Anthony Hopkins a los 87: “He dejado el azúcar hace un par de años y me siento más despierto”

El reconocido actor, director y productor galés, quien encarnó al terrorífico Hannibal Lecter en “El Silencio de los Inocentes”, entre otros muchos filmes, tiene casi 90 años y se lo suele ver seguido bailando con sus coloridas camisas hawaianas, tocando el piano y filmando videos de TikTok e Instagram que él mismo describe como “tontos”.

“Soy un poco reticente”, admitió en una entrevista a People. “Digo: ‘Ay, no, otra vez no’. Pero hago algo tonto porque necesitamos humor. Necesitamos reírnos de la vida. Y con razón, supongo. La vida es dura. El mundo es un lugar salvaje, pero la vida tiene su belleza”.

¿Cuál es el secreto de Hopkins? ¿Cómo hace para mantenerse tan saludable y optimista? El actor se mantiene activo y vital porque se cuida. Hace años que eliminó el azúcar de su dieta. “No comía comida chatarra, pero me gustaban los dulces. Y ya no. Basta. Ya ni siquiera como miel. Pero no, me siento más sano. Me siento más despierto”, dijo. “También me acuesto temprano”, afirmó Hopkins, que está a punto de presentar su autobiografía “We Did OK, Kid” o ‘Lo hicimos bien, muchacho’, una frase que suele decirme a sí mismo con frecuencia.

¿Qué beneficios tienen para la salud estas decisiones nutricionales del actor? La licenciada Natalia Antar, (MN 8271, MP 4226), nutricionista del Hospital Británico y de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC), explicó a Infobae:

El reconocido actor, director y productor británico celebró el verano al ritmo de "La pollera colorá" en sus redes, prueba de su vitalidad a sus 87 años Foto: captura Twitter - @AnthonyHopkins

“Las decisiones de Anthony Hopkins de eliminar el azúcar y evitar la comida ultraprocesada son coherentes con lo que hoy sabemos desde la ciencia sobre envejecimiento saludable. Reducir o eliminar el azúcar agregado ayuda a mejorar el perfil metabólico (glucosa, insulina, triglicéridos), disminuye la inflamación crónica de bajo grado (clave en enfermedades neurodegenerativas) y mejora la salud cardiovascular, que a su vez impacta directamente en el cerebro. Además, evita los picos y caídas de energía asociados al consumo de azúcares simples, algo importante para mantener vitalidad a cualquier edad”, afirmó la experta.

Y añadió: “A largo plazo, se ha relacionado un exceso de azúcares con mayor riesgo de deterioro cognitivo, menor plasticidad neuronal y mayor riesgo de enfermedades como Alzheimer. Reducir el azúcar también mejora la microbiota intestinal, lo que impacta directamente en la salud mental a través del eje intestino-cerebro. Muchos pacientes me cuentan que al dejar el azúcar sienten la mente más “clara”, descansan mejor y se sienten más estables emocionalmente”, describió Antar.

Por su parte, la doctora Carolina Díaz, médica especialista en geriatría y gerontología, directora médica del Centro Hirsch (MN 113458), señaló que el hecho de que Anthony Hopkins mantenga una alimentación saludable y equilibrada “va a favorecer al sistema inmunitario, que nos protege de ciertas enfermedades crónicas y prevalentes en personas mayores como pueden ser las cardiovasculares, diabetes y obesidad”.

El actor galés destaca la importancia de mantenerse siempre activo para el bienestar físico y mental

Ejemplo de una alimentación saludable es la dieta mediterránea, dijo la doctora. “Es rica en hidratos de carbono complejos y fibras (legumbres, frutas y verduras), ácidos grasos poliinsaturados “grasas buenas” (presentes en el pescado, en aceite de oliva), y rica en minerales y vitaminas”.

Su lucha contra el alcohol

Sir Anthony Hopkins lleva 20 años casado con Stella Arroyave, productora, escritora y actriz colombiana y tiene una hija de su anterior matrimonio, Abigail, con quien tiene una relación distante. Antes de conocer a su esposa, Hopkins enfrentaba una dura batalla contra la depresión y el alcoholismo. “Estuve al borde del precipicio y pensé que no había salida”, confesó el actor en varias entrevistas.

Gracias al apoyo de su esposa logró dejar atrás sus hábitos autodestructivos y se animó a explorar nuevas facetas creativas, como la pintura y la composición musical. De hecho, celebró que lleva casi 50 años sin beber alcohol, un punto de inflexión importante en su vida.

Hopkins celebró casi 50 años de sobriedad y dijo que el apoyo de su esposa Stella Arroyave fue esencial REUTERS/Danny Moloshok

Durante un discurso para la Fundación LEAP en 2018, Anthony Hopkins aseguró que la religión lo ayudó a estar sobrio: “Todavía no puedo creer que mi vida sea lo que es porque debería haber muerto en Gales, borracho o algo así. Podemos convencernos de la muerte o podemos convencernos de la mejor vida que que queremos vivir. Nada de eso fue un error. Todo fue un destino”, declaró.

Sus secretos para la buena salud física y mental

Sobre el paso de los años y el envejecimiento, Hopkins lo tiene claro: “Acéptalo. Es curioso cómo la vida y el tiempo te cambian. Es como si las moléculas de tu ser se realinearan. Ya no me ofendo tan fácilmente como antes. Todo lo que hago ahora es como un tren de la salsa. Trabajo cuando llega un buen papel y, si no, pinto y escribo música”, explicó en una entrevista en Men’s Journal.

La actividad es otra de sus estrategias antienvejecimiento: “El trabajo me mantiene vivo. Me encanta trabajar. Me encanta ser actor. Me encanta la actividad. Me encanta el proceso de preparar un papel. Eso mantiene mi cerebro neurológicamente activo”. Y remarcó: “Tengo muchísima suerte de trabajar a mi edad. Parece que todavía me envían guiones, y pienso: ‘Bueno, bien’”.

Para él, la actuación es una profesión, y su esencia. “Cuando envejeces, tienes más conocimientos sobre la vida, así que sabes cómo proceder”, explicó.

Alimentación equilibrada, ejercicios cognitivos y descanso nocturno, claves en la vitalidad de Anthony Hopkins (Imagen ilustrativa Infobae)

La doctora Díaz opinó que Hopkins manifiesta con claridad tres puntos clave para alcanzar un envejecimiento saludable: “Cambios en el hábito alimenticio, actividad física placentera (como puede ser el baile), mantenerse activo socialmente, y en su caso también laboralmente. Tener proyectos, aún en los más 80, resulta vital para estar activo física y mentalmente. También podemos mencionar la importancia de mantener un ciclo de sueño apropiado, siendo el descanso nocturno un recurso fundamental para el óptimo bienestar físico y mental”, afirmó la experta.

Hopkins nunca se aburre y así entrena su mente: “Pinto y toco mucho el piano: ejercicios complejos de Bach y Chopin. No importa si los toco bien o no. Practico una y otra vez para mantener la coordinación de mis brazos, mis manos y mis dedos. Hago pruebas de memoria. Memorizo listas de 450 a 500 palabras en secuencia y las relaciono con imágenes mentales para que fluyan con facilidad. Luego escribo una historia con esas palabras, simplemente para ejercitar mi imaginación y mi cerebro. Es divertido”, añadió sobre sus estrategias para un cerebro ágil y saludable.

Y en cuanto a la interacción social, Hopkins recomendó: “Manténgase fuera del círculo de toxicidad con las personas que te ofendan. No escuchen a gente dañina. No se dejen menospreciar”, aconsejó.

“Soy consciente de mi mortalidad”, afirmó en la misma entrevista el dos veces ganador del Oscar y finalmente, ante la pregunta de Men´s Journal sobre ¿Qué consejo le darías a tu yo más joven? Aconsejó: “Que se relaje”.

Recomendaciones para una longevidad saludable

Las proteínas son claves para mantener la masa muscular y prevenir la sarcopenia, que se asocia a la fragilidad y el deterioro funcional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La licenciada Antar señaló que “no se trata de ‘prohibirse todo’, pero sí de tener hábitos consistentes y sostenibles”. Algunos pilares basados en evidencia para promover una longevidad saludable de la licenciada son:

Evitar ultraprocesados y azúcares agregados: no es solo por las calorías, sino por el impacto inflamatorio y metabólico que tienen.

Incluir alimentos ricos en polifenoles y antioxidantes: frutos rojos, cúrcuma, aceite de oliva, té verde, cacao amargo, vegetales de colores intensos. Estos compuestos protegen las neuronas del daño oxidativo.

Asegurar proteínas de calidad y suficientes: para mantener masa muscular y prevenir la sarcopenia, que se asocia a la fragilidad y el deterioro funcional.

La dieta mediterránea, rica en legumbres, frutas y verduras, “grasas buenas” minerales y vitaminas, es clave para la longevidad (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuidar la salud de la microbiota intestinal: consumiendo fibras, alimentos fermentados y variedad vegetal.

No temerle a las grasas buenas: como las del pescado azul (salmón, sardina, caballa), palta y nueces, esenciales para la función cerebral.

Tomar agua y moverse todos los días: “parece simple, pero es profundamente efectivo”, dijo Antar.

Respetar el descanso nocturno y el ritmo circadiano: “porque lo que comemos también se procesa diferente según la hora del día”, señaló la nutricionista.

“Uno envejece como ha vivido", dijo la doctora Díaz (Imagen ilustrativa Infobae)

Y completó: “No hay fórmula mágica ni un alimento ‘antiaging’, pero sí hay una coherencia entre lo que comemos cada día y cómo vamos a llegar a los 80 o 90. Y como profesional, me gusta más hablar de lo que sí podemos sumar, más que de lo que tenemos que sacar. Un cambio real empieza cuando dejamos de pensar en restricciones y empezamos a elegir desde el cuidado propio".

Por su parte, la doctora Díaz reflexionó: “Es celebre la frase ‘uno envejece como ha vivido’, y ciertamente es así. Cada individuo está condicionado por su carga genética, pero también está influenciado por los factores adquiridos a lo largo de la vida, dentro de los cuales se encuentran el estilo de vida, la actividad física, y la alimentación, entre otros”.

Y finalmente concluyó: “Debemos comprender que la salud es mucho más que la mera ausencia de enfermedad, se trata de poder lograr el bienestar físico, psicológico, y social. En tal sentido es que la Organización Mundial de la Salud propone que este estado de bienestar contempla cuestiones como la felicidad, la satisfacción y la realización plena”.