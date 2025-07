Para algunos, la intolerancia al gluten es psicológica, según un estudio

MARTES, 22 de julio de 2025 (HealthDay News) -- La intolerancia al gluten podría estar en la mente de algunas personas con síndrome del intestino irritable (SII), indican los resultados de un experimento a pequeña escala.

Las personas con el trastorno digestivo común reportaron peores síntomas gastrointestinales después de comer una barra de cereal, aunque la barra no contenía gluten ni trigo, según los resultados, que se publicaron en la edición del 21 de julio de la revista The Lancet Gastroenterology and Hepatology.

Sus síntomas después de comer una barra sin gluten fueron similares a los que experimentaron después de comer barras de cereales que contenían gluten o trigo integral, muestran los resultados.

Esto indica que las sugerencias y las creencias, en lugar de los ingredientes en sí, podrían estar impulsando los síntomas gastrointestinales de un paciente con SII en muchos casos, apuntaron los investigadores.

"No todos los pacientes que creen que están reaccionando al gluten en realidad lo hacen", señaló en un comunicado de prensa el investigador sénior, el Dr. Premysl Bercik, profesor de medicina de la Universidad McMaster en Ontario, Canadá.

"Algunos realmente tienen una sensibilidad a esta proteína alimentaria, pero para muchos otros, es la creencia en sí misma lo que impulsa sus síntomas y sus decisiones posteriores de evitar los alimentos que contienen gluten", continuó.

El gluten es una proteína que se encuentra en cereales como el trigo, la cebada y el centeno. Puede causar problemas gastrointestinales en algunas personas que son alérgicas a la proteína o en las que provoca una respuesta inmunitaria que puede ser perjudicial para el intestino, según la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard.

Para el estudio, los investigadores reclutaron a 28 pacientes con diagnóstico de SII que dijeron que sus síntomas habían mejorado cuando seguían una dieta sin gluten.

En un experimento de laboratorio, a cada persona se le dio una barra de cereal para comer en tres momentos separados. Las tres barras eran diferentes: una contenía gluten, otra contenía trigo y la otra no tenía ninguno de los dos.

El número de personas que se sintieron peor después de comer la barra de cereal fue la misma en los tres tipos de barras, informan los investigadores.

Después de cada merienda, 26 de los 28 participantes reportaron peores síntomas gastrointestinales incluso cuando la barra estaba libre de gluten y trigo.

Esto podría deberse a lo que los investigadores llaman el "efecto nocebo", en el que las expectativas negativas por sí solas pueden desencadenar síntomas físicos reales, dijo Bercik.

En particular, las redes sociales y las comunidades en línea podrían estar alimentando las ideas de que el gluten es dañino, aunque podría no ser la verdadera causa de los síntomas del SII de algunos pacientes, dijo.

"Hay una fuerte influencia de internet", dijo Bercik. "Muchos pacientes publican lo mal que se sienten con respecto al gluten. Por supuesto, influye en los demás".

Algunos pacientes con SII también pueden sentir que evitar el gluten es una forma de tomar el control de su situación, en lugar de sentirse impotentes.

Bercik dijo que continuar con la dieta sin gluten podría proporcionar a los pacientes un método factible para intentar controlar sus síntomas, aunque signifique restricciones dietéticas innecesarias.

De hecho, muchos de los participantes del estudio no cambiaron sus creencias ni sus dietas incluso después de que más tarde se les dijera qué barras causaban sus síntomas gastrointestinales, apuntaron los investigadores.

Quizá se necesite terapia y entrenamiento para ayudar a estas personas a superar sus complejos con el gluten, dijo Bercik.

"Lo que necesitamos mejorar en nuestra gestión clínica de estos pacientes es trabajar más con ellos, no solo decirles que el gluten no es el desencadenante y seguir adelante", dijo. "Muchos de ellos pueden beneficiarse de apoyo psicológico y orientación para ayudar a desestigmatizar el gluten y el trigo y reintroducirlos de manera segura en su dieta".

Se necesita más investigación para evaluar estos hallazgos en grupos más grandes de personas, y para determinar por qué las creencias sobre el gluten podrían impulsar algunos síntomas del SII, dijeron los investigadores.

Más información

La Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard ofrece más información sobre el gluten.

FUENTE: Universidad McMaster, comunicado de prensa, 21 de julio de 2024