Los cánceres gastrointestinales aumentan entre los adultos más jóvenes

LUNES, 21 de julio de 2025 (HealthDay News) -- Los cánceres gastrointestinales entre las personas de 50 años o menos están aumentando a un ritmo alarmante, y aumentan en EE. UU. más rápido que cualquier otro tipo de cáncer de inicio temprano, según un par de estudios recientes.

Los cánceres de colon, estómago y esófago han aumentado en los últimos años, amenazando la salud de los estadounidenses más jóvenes, señalan los investigadores.

Entre 2010 y 2019, los casos de cánceres gastrointestinales de inicio temprano aumentaron en casi un 15 por ciento, reportaron los investigadores en la revista British Journal of Surgery.

"El cáncer colorrectal es el cáncer gastrointestinal de inicio temprano más común en todo el mundo, y conforme a más de la mitad de los casos, pero no es el único cáncer gastrointestinal que está aumentando en los adultos más jóvenes", señaló la investigadora sénior, la Dra. Kimmie Ng, directora del Centro de Cáncer Colorrectal de Inicio Joven del Instituto Oncológico Dana-Farber, en Boston.

"Desafortunadamente, los cánceres de páncreas, gástricos y de esófago también están aumentando en los jóvenes", dijo en un comunicado de prensa. "El aumento de la incidencia de cánceres gastrointestinales de inicio temprano es alarmante y subraya la necesidad de mejorar las estrategias de prevención y los métodos de detección temprana".

Los casos de cáncer gastrointestinal son más altos entre los 40 a 49 años, pero el aumento en las tasas es progresivamente más pronunciado entre los grupos más jóvenes, apuntaron los investigadores.

Por ejemplo, los adultos jóvenes nacidos en 1990 tienen el doble de probabilidades de desarrollar cáncer de colon y cuatro veces más probabilidades de desarrollar cáncer de recto que los nacidos en 1950, según el estudio.

El equipo también apuntó a datos recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., que indicaron que las tasas de cáncer de colon se habían triplicado con creces entre los jóvenes de 15 a 19 años, y casi se habían duplicado entre los adultos jóvenes de 20 a 24 años.

Desafortunadamente, las directrices ampliadas sobre las pruebas de detección del cáncer de colon para incluir a los adultos más jóvenes no han sido ampliamente aceptadas, anotaron los investigadores en un informe publicado en la revista Journal of the American Medical Association.

Las nuevas recomendaciones amplían las pruebas de detección del cáncer de colon a personas sanas de hasta 45 años, pero solo alrededor de 1 de cada 5 adultos de EE. UU. de 45 a 49 años de edad se sometieron a pruebas de detección en 2021, anotaron los investigadores.

"La adherencia a las pruebas de detección es absolutamente crítica", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Thejus Jayakrishnan, oncólogo médico de Dana-Farber.

"Tenemos evidencias sólidas de que las pruebas de detección del cáncer colorrectal salvan vidas al reducir tanto el número de personas que desarrollan cáncer colorrectal como el número de personas que mueren a causa de él", dijo. "Cada prueba de detección perdida es una oportunidad perdida para detectar el cáncer temprano, cuando es más tratable, o para prevenir el cáncer por completo mediante la identificación y extirpación de pólipos precancerosos".

El estudio JAMA informó un aumento en varios cánceres gastrointestinales de inicio temprano entre 2018 y 2022, particularmente entre las mujeres:

Los cánceres de colon aumentaron un 5% al año en promedio para las mujeres y un 3.5% para los hombres.

Los cánceres de esófago aumentaron casi un 6 por ciento al año para las mujeres y un 1 por ciento para los hombres.

Los cánceres de estómago aumentaron alrededor de un 4 por ciento al año para las mujeres y menos de un 3 por ciento para los hombres.

Los cánceres de intestino delgado aumentaron un 3.5 por ciento para las mujeres y menos del 3 por ciento para los hombres.

Mientras tanto, el informe del British Journal of Surgery señaló que las personas negras, hispanas y nativas americanas se ven afectadas de manera desproporcionada por el aumento de los cánceres gastrointestinales.

Los factores de riesgo del cáncer gastrointestinal incluyen la obesidad, una dieta rica en grasas al estilo occidental, la enfermedad del hígado graso, el tabaquismo y el consumo de alcohol, apuntaron los investigadores.

Los pacientes más jóvenes suelen presentar cánceres más agresivos y necesitan un tratamiento más intensivo que los pacientes mayores, escribieron los investigadores. Tienden a tener tasas de supervivencia similares o más cortas.

"En conjunto, estas dos revisiones son un llamado a la acción para más investigaciones sobre por qué las tasas de cánceres gastrointestinales están aumentando en los adultos más jóvenes", dijo Ng.

"Actualmente hay datos limitados disponibles, sobre todo en el cáncer de páncreas, gástrico y de esófago", continuó. "Esta mirada integral a los datos que existen puede ayudar a aumentar la educación y la conciencia, lo cual es importante porque, como grupo colectivo, los cánceres del sistema digestivo representan una proporción significativa de las muertes relacionadas con el cáncer en los adultos más jóvenes en los EE. UU. y en todo el mundo".

Más información

FUENTES: Instituto Oncológico Dana-Farber, comunicado de prensa, 17 de julio de 2025; British Journal of Surgery, 8 de julio de 2025; Revista de la Asociación Médica Estadounidense, 8 de julio de 2025