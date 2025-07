Las mujeres diabéticas deben ser consultadas sobre el deseo de tener hijos en cada visita al médico, según las directrices

VIERNES, 18 de julio de 2025 (HealthDay News) -- Los médicos deben preguntar a las mujeres diabéticas en cada visita sobre su intención de tener un hijo, para asegurarse de que reciben la atención adecuada antes de la concepción, señalan unas directrices recientes.

Esto ayudará a evitar abortos espontáneos y defectos de nacimiento entre las mujeres que tienen diabetes antes del embarazo, escriben los autores en el Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

"Desarrollamos estas directrices en un momento en que las tasas de diabetes están aumentando entre las mujeres en edad reproductiva y muy pocas mujeres con diabetes reciben una atención adecuada antes de la concepción", señaló en un comunicado de prensa la autora principal, la Dra. Jennifer Wyckoff, endocrinóloga de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor.

"Además de la planificación previa a la concepción, la directriz habla sobre los avances en la tecnología de la diabetes, el momento del parto, los medicamentos y la dieta", dijo.

La guía conjunta fue emitida por la Sociedad de Endocrinología y la Sociedad Europea de Endocrinología, y publicada esta semana. Sus sugerencias incluyen:

Preguntar a todas las mujeres diabéticas en edad fértil sobre su intención de concebir, y plantear la pregunta en cada visita al médico, ya sea relacionada con su atención reproductiva, diabética o normal.

Programar el parto antes de las 39 semanas para las mujeres embarazadas con diabetes, ya que los riesgos asociados con la continuación del embarazo pueden superar los del parto temprano.

Suspender el uso de medicamentos para bajar de peso GLP-1 antes del embarazo.

Evitar el uso de metformina en mujeres embarazadas que ya están usando insulina.

Uso de bombas de insulina híbridas de circuito cerrado con monitorización continua de la glucosa en mujeres embarazadas con diabetes tipo 1.

Participar en la planificación familiar y usar anticonceptivos hasta que la mujer con diabetes esté lista para quedar embarazada.

El equipo elaboró estas recomendaciones basándose en evidencias de ensayos controlados aleatorios, señaló en las notas de respaldo la investigadora la Dra. Annunziata Lapolla, especialista en diabetes de la Universidad de Padua, en Italia.

"Dado el aumento de la diabetes tipo 2 asociada a la obesidad en todo el mundo y las mujeres con esta patología que quedan embarazadas, estas recomendaciones también han abordado los temas relacionados con la correcta nutrición y el abordaje terapéutico en dichas mujeres", agregó Lapolla.

Otros grupos que firmaron las directrices son la Asociación Americana de la Diabetes (American Diabetes Association), el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (American College of Obstetricians and Gynecologists), la Society for Motherl-Fetal Medicine (Sociedad de Medicina Materno-Fetal), la Asociación Internacional de Grupos de Estudio de la Diabetes y el Embarazo, la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, la Asociación de Especialistas en Educación y Cuidado de la Diabetes y la Asociación Americana de Farmacéuticos.

FUENTE: Sociedad Endocrina, comunicado de prensa, 10 de julio de 2025