El riesgo de depresión es mayor en algunas mujeres con menopausia prematura

VIERNES, 18 de julio de 2025 (HealthDay News) -- Algunas mujeres tienen un riesgo más alto de depresión a medida que atraviesan la menopausia prematura, según un estudio reciente.

La menopausia prematura ocurre cuando los ovarios dejan de funcionar normalmente antes de los 40 años, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

La afección se ha vinculado con un riesgo más del triple de depresión y un riesgo casi quintuplicado de ansiedad, apuntaron los investigadores.

Pero estos nuevos hallazgos, que se publicaron en la edición del 15 de julio de la revista Menopause , muestran que algunas mujeres con la afección tienen un riesgo más alto de depresión que otras.

Las mujeres tenían un mayor riesgo de depresión si entraban antes en la menopausia prematura; Su condición tenía una causa genética; O experimentaron peores síntomas de la menopausia, encontraron los investigadores.

Las mujeres que lloran la pérdida de su fertilidad o que no cuentan con suficiente apoyo emocional también tenían un riesgo más alto, mostraron los resultados.

Curiosamente, el uso de la terapia hormonal no tuvo nada que ver con el riesgo de depresión de una mujer, aunque alivió algunos síntomas de la menopausia, encontraron los investigadores.

"Esto sugiere que los factores psicosociales son cruciales", escribió el equipo de investigación dirigido por la investigadora principal Geranne Jiskoot, investigadora postdoctoral de Erasmus MC en Róterdam, Países Bajos. "Las intervenciones psicológicas deben enfocarse en estos factores para abordar las necesidades únicas de esta población".

Y aunque los síntomas generales de la menopausia grave aumentaron el riesgo de depresión, uno de los síntomas más enloquecedores, los sofocos, no se asoció con la depresión, muestran los resultados.

Aproximadamente 3 de cada 100 mujeres experimentarán una menopausia prematura, según la Sociedad de Menopausia.

En el estudio, los investigadores recolectaron datos de casi 350 mujeres con menopausia prematura. Casi un tercio (30%) tenía síntomas de depresión.

"La alta prevalencia de síntomas depresivos en las que tienen (menopausia prematura) resalta la importancia de las pruebas de rutina en esta población vulnerable", señaló en un comunicado de prensa la Dra. Monica Christmas, directora médica asociada de la Sociedad de la Menopausia.

"Aunque se reconoce que la terapia hormonal es el estándar de atención para las personas con (menopausia prematura) para la gestión de algunos síntomas relacionados con la menopausia y la atención preventiva, no es el tratamiento de primera línea para los trastornos del estado de ánimo", añadió Christmas, que no participó en la investigación. "Esto fue evidente en este estudio, en el que no hubo diferencia en los síntomas depresivos entre los que usaban hormonas y los que no usaban terapia hormonal".

Se necesitan estudios futuros para evaluar estas asociaciones, dado que el estudio no se diseñó para probar un vínculo causal directo entre la depresión y la menopausia prematura, apuntaron los investigadores.

Esos estudios también podrían ayudar a determinar las mejores formas de ayudar a las mujeres a evitar la depresión, añadieron los investigadores.

Más información

La Sociedad de Menopausia ofrece más información sobre la menopausia prematura.

FUENTES: Sociedad de la Menopausia, comunicado de prensa, 16 de julio de 2025; Menopausia, diciembre de 2025