Primer medicamento contra la malaria aprobado para recién nacidos y bebés prematuros

MIÉRCOLES, 9 de julio de 2025 (HealthDay News) -- Se ha aprobado un nuevo tratamiento contra la malaria para los recién nacidos y los bebés de menos de 11 libras, lo que llena un importante vacío en la atención de algunos de los niños más vulnerables.

El medicamento, llamado Coartem Baby (también conocido como Riamet Baby), fue aprobado por la agencia de salud de Suiza, Swissmedic, informó The Washington Post .

Fue desarrollado por la organización sin fines de lucro Medicines for Malaria Venture , con sede en Ginebra, y la compañía farmacéutica suiza Novartis.

"El producto recientemente autorizado aborda una brecha crítica en el tratamiento para una de las poblaciones de pacientes más vulnerables: los bebés pequeños que sufren de malaria", dijo Swissmedic en un comunicado.

La malaria es causada por un parásito que se transmite a través de las picaduras de mosquitos . Es prevenible y tratable, pero enfermó a 263 millones de personas en todo el mundo en 2023 y se cobró casi 600.000 vidas, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los niños menores de 5 años corren un riesgo especial. Solo en África, representaron el 76% de las muertes por malaria, informa la OMS.

Bhargavi Rao, codirector del Centro de Malaria de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, dijo que el nuevo medicamento será especialmente útil para los bebés muy pequeños y desnutridos, que a menudo no califican para los tratamientos estándar.

"Tradicionalmente, la gente había dicho que los bebés pequeños no contraían la malaria porque estaban protegidos por la inmunidad materna, pero creo que estamos reconociendo cada vez más que la carga en los niños muy pequeños no es insustancial y que simplemente se presentan de maneras muy diferentes. Incluso niveles muy bajos de parásitos pueden provocar una malaria grave bastante significativa y la muerte", dijo Rao a The Post.

"Este es un medicamento que se puede mezclar con la leche materna, lo cual es brillante y mucho más fácil de administrar", dijo.

Coartem Baby contiene dos medicamentos, arteméter y lumefantrina , que trabajan juntos para combatir el parásito de la malaria. Estos medicamentos ya estaban aprobados para su uso en pacientes que pesaban más de 11 libras.

La nueva versión:

Está aprobado para bebés que pesan de 4.4 a 11 libras.

Se disuelve fácilmente, incluso en la leche materna.

Tiene un sabor a cereza dulce para que sea más fácil de dar a los bebés.

El tratamiento fue aprobado bajo la Autorización de Comercialización de Productos de Salud Global (MAGHP) de Swissmedic, que ayuda a acelerar el acceso a medicamentos para enfermedades que afectan al África subsahariana, dijo The Post .

Hasta ahora, ocho países africanos han firmado para revisar y aprobar el tratamiento. Se trata de Burkina Faso, Costa de Marfil, Kenia, Malawi, Mozambique, Nigeria, Uganda y Tanzania. Una vez presentado para su revisión, se espera que estos países autoricen el medicamento en un plazo de 90 días.

Las vacunas contra el paludismo también están disponibles en muchos países. Los niños pueden comenzar a vacunarse alrededor de los 5 meses de edad, según la OMS. En abril de este año, las vacunas se estaban distribuyendo en 19 países debido a lo que la OMS calificó de demanda "sin precedentes".

Aun así, se necesitan medicamentos para tratar a los bebés demasiado pequeños para recibir la vacuna o a los que se infectan de todos modos.

Novartis dijo que planea ofrecer el nuevo tratamiento en lo que es esencialmente una organización sin fines de lucro en lugares donde la malaria es común.

"[Estamos] orgullosos de haber ido más allá para desarrollar el primer tratamiento clínico probado contra la malaria para recién nacidos y bebés pequeños, asegurando que incluso los más pequeños y vulnerables puedan finalmente recibir la atención que merecen", dijo el CEO de Novartis, el Dr. Vas Narasimhan .

En total, el 95% de todas las muertes por malaria ocurren en la región de África de la OMS, dijo la organización. Muchas familias carecen de acceso a herramientas básicas como mosquiteros o medicamentos, según The Post .

Los expertos dicen que el cambio climático está empeorando la situación. Las temporadas más largas de mosquitos y el aumento de las temperaturas podrían poner a más de 5.000 millones de personas en riesgo de contraer malaria para 2040, incluidos 1.000 millones solo en África.

