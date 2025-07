7 alimentos que ayudan a controlar la presión arterial de forma natural

Siete alimentos con potasio, fibra y omega-3 ayudan a controlar la presión arterial de forma natural, según estudios recientes (Imagen ilustrativa Infobae)

Cerca de 1.300 millones de personas en el mundo padecen presión arterial alta, según la Organización Mundial de la Salud. Este trastorno crónico es uno de los factores de riesgo más letales a nivel global: provoca más de 7,5 millones de muertes cada año debido a su vínculo con enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal.

Un informe publicado por EatingWell identificó siete alimentos con respaldo científico que contribuyen al control de la hipertensión arterial. Ricos en potasio, magnesio, calcio, fibra y ácidos grasos omega-3, estos ingredientes son fáciles de incorporar a la dieta semanal y pueden ser clave para mantener la salud cardiovascular a largo plazo.

La relación entre dieta y presión arterial ha sido ampliamente estudiada. Uno de los enfoques más recomendados es la dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension).

La hipertensión afecta a 1.300 millones de personas y es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, esta dieta redujo significativamente la presión arterial en adultos con hipertensión al promover el consumo de frutas, verduras, legumbres, frutos secos, lácteos bajos en grasa y pescados ricos en omega-3.

Siete alimentos con evidencia científica

EatingWell recopiló siete alimentos respaldados por investigaciones recientes que han demostrado efectos positivos en la reducción de la presión arterial. A continuación, se detallan sus beneficios y los estudios que los respaldan.

1. Bananas

Altos en potasio, los plátanos ayudan a contrarrestar los efectos del sodio, facilitando la relajación de los vasos sanguíneos. Un análisis publicado en el Journal of Hypertension demostró que un aumento de 1.000 mg diarios de potasio se asocia con una reducción media de 4 milímetros de mercurio (mmHg) en la presión sistólica.

El plátano, la remolacha, los pistachos, las papas, las legumbres, el salmón y el yogur tienen efectos comprobados en la reducción de la hipertensión (Imagen ilustrativa Infobae)

2. Remolachas

Las remolachas contienen nitratos naturales que el organismo convierte en óxido nítrico, una molécula que favorece la dilatación arterial. Un metaanálisis de Advances in Nutrition concluyó que el consumo continuo de jugo de remolacha reduce significativamente la presión sistólica en personas con hipertensión.

3. Pistachos

Además de aportar potasio, magnesio y grasas saludables, los pistachos han demostrado tener un efecto positivo sobre la presión arterial. Un ensayo clínico publicado en Hypertension evaluó a adultos con sobrepeso y encontró que consumir una porción diaria de pistachos (28 gramos) durante cuatro semanas redujo significativamente la presión arterial sistólica y diastólica, especialmente en situaciones de estrés.

Los pistachos aportan potasio, magnesio y grasas saludables, beneficiosos para la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Papas

Fuente importante de potasio, especialmente si se consumen cocidas sin sal añadida ni grasas. Un ensayo clínico publicado en Nutrients reveló que una dieta con papas cocidas ayudó a reducir la presión arterial en adultos con sobrepeso, sin efectos negativos en el metabolismo.

5. Legumbres

Porotos, lentejas y guisantes aportan potasio, fibra soluble y proteínas vegetales. Un metaanálisis reciente publicado en el American Journal of Clinical Nutrition determinó que el consumo regular de legumbres puede disminuir la presión sistólica hasta en 5 mmHg.

Las legumbres como porotos, lentejas y guisantes son fuente de potasio, fibra soluble y proteínas vegetales (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Salmón

El salmón, al igual que otros pescados grasos, contiene ácidos grasos omega-3 (EPA y DHA) con propiedades antiinflamatorias. Una revisión de Hypertension Research concluyó que la suplementación con omega-3 puede reducir la presión arterial hasta 4-5 mmHg en personas con hipertensión no controlada.

7. Yogur

El yogur, además de ser fuente de calcio, contiene compuestos bioactivos que pueden influir en la regulación de la presión arterial. Un análisis de datos del estudio Framingham Heart Study, publicado en International Dairy Journal, encontró que el consumo habitual de yogur se asoció con una reducción del 6,8% en la presión sistólica y del 3,6% en la diastólica en personas con hipertensión.

El consumo regular de yogur se asocia con una reducción del 6,8% en la presión sistólica en personas con hipertensión (Freepik)

Nutrientes esenciales para mantener la presión arterial en equilibrio

EatingWell también subraya el papel de cinco nutrientes clave presentes en estos alimentos:

Calcio: Contribuye a la contracción y relajación vascular. Se encuentra en lácteos , sardinas , queso , y leches vegetales fortificadas .

Fibra: Especialmente la soluble , mejora la elasticidad arterial y reduce la inflamación. Presente en legumbres , avena , frutas y verduras .

Magnesio: Ayuda a regular el tono vascular y participa en más de 300 funciones enzimáticas. Se encuentra en semillas de calabaza , almendras , espinacas y edamame .

Ácidos grasos omega-3: Favorecen la circulación y reducen la presión en las arterias. Presentes en salmón , sardinas y anchoas .

Potasio: Equilibra el sodio y reduce la tensión arterial. La OMS recomienda una ingesta mínima diaria de Equilibra el sodio y reduce la tensión arterial. Larecomienda una ingesta mínima diaria de 3.510 miligramos para prevenir hipertensión.

Consultar con un profesional de la salud es fundamental antes de realizar cambios importantes en la dieta para controlar la presión arterial

Los alimentos identificados por EatingWell, respaldados por evidencia reciente, ofrecen una vía natural y efectiva para mejorar la salud cardiovascular.

Integrarlos a una dieta equilibrada puede ser una estrategia simple y poderosa para prevenir o controlar la hipertensión. Ante cualquier cambio alimentario relevante, especialmente si ya se sigue tratamiento médico, es recomendable consultar con un profesional de la salud.