¿Quieres hacer más ejercicio? Acuéstate más temprano, sugiere un estudio

JUEVES, 3 de julio de 2025 (HealthDay News) -- El antiguo proverbio de "acostarse temprano, levantarse temprano" se aplica a su régimen diario de ejercicios, además de a su salud, riqueza y sabiduría, según un estudio reciente.

Las personas que se acuestan más temprano tienden a ser más activas físicamente todos los días, reportaron los investigadores en la edición del 30 de junio de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

En promedio, las personas con una hora típica de acostarse alrededor de las 9 p.m. registraron unos 30 minutos más de actividad física de moderada a vigorosa cada día, en comparación con los noctámbulos hasta la 1 a.m., encontraron los investigadores.

Incluso retrasar el sueño un par de horas puede obstaculizar el entrenamiento del día siguiente, según muestran los resultados.

Los que se acostaron a las 9 p.m. registraron casi 15 minutos adicionales de ejercicio, en comparación con los que retrasaron su sueño hasta las 11 p.m., encontraron los investigadores.

"Tanto el sueño como la actividad física son críticos para la salud, pero hasta ahora no comprendíamos del todo cuán intrincadamente conectados están en la vida cotidiana", señaló en un comunicado de prensa la investigadora sénior, Elise Facer-Childs, investigadora sénior de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Monash, en Australia.

En el estudio, casi 20,000 personas usaron un rastreador de sueño y actividad en la muñeca durante un año. En promedio, toda la muestra tendía a quedarse dormida alrededor de las 11 p.m.

Los resultados muestran que dormir menos de lo habitual y conciliar el sueño más temprano se asociaron con una mayor actividad física, en comparación con dormir más tiempo o retrasar el sueño más tarde en la noche.

Estos hallazgos se validaron aún más utilizando datos de Fitbit de otro estudio en el que participaron casi 6,000 personas, añadieron los investigadores.

Los resultados sugieren que los horarios de trabajo convencionales pueden interferir con el régimen de ejercicio de una persona, dice el investigador principal, Josh Leota, investigador en psicología de la Universidad de Monash.

"Las rutinas estándar de 9 a 5 pueden chocar con las preferencias naturales de sueño de los tipos nocturnos, lo que conduce a un desfase horario social, una peor calidad del sueño y un aumento de la somnolencia diurna, lo que puede reducir la motivación y la oportunidad de realizar actividad física al día siguiente", dijo Leota en un comunicado de prensa.

Es importante destacar que el estudio también encontró que las personas pueden cambiar con éxito su rutina.

Cuando las personas se fueron a dormir más temprano de lo habitual, pero aún así durmieron la cantidad típica, registraron los niveles más altos de actividad física al día siguiente, según el estudio.

Leota dijo que estos conocimientos tienen implicaciones significativas para la salud pública.

"En lugar de simplemente promover el sueño y la actividad física de forma independiente, las campañas de salud podrían animar a acostarse más temprano para fomentar de forma natural estilos de vida más activos", planteó.

"Un enfoque holístico que reconozca cómo interactúan estas dos conductas esenciales podría conducir a mejores resultados para la salud individual y comunitaria", concluyó Leota.

Más información

La Universidad de Virginia Occidental ofrece más información sobre cómo el sueño puede afectar una rutina de ejercicios.

FUENTE: Universidad de Monash, comunicado de prensa, 30 de junio de 2025