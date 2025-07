La liraglutida puede reducir la carga de migraña en adultos con obesidad

LUNES, 30 de junio de 2025 (HealthDay News) -- Para los adultos con obesidad y migraña, la liraglutida reduce la carga de la migraña, con reducciones en los días medios mensuales de dolor de cabeza y en las puntuaciones de la Evaluación de la Discapacidad de la Migraña (MIDAS), según un estudio presentado en el 11º Congreso de la Academia Europea de Neurología (European Academy of Neurology), celebrado del 21 al 24 de junio en Helsinki.

En un estudio observacional prospectivo piloto, Simone Braca, MD, de la Universidad de Nápoles "Federico II" en Italia, y sus colegas examinaron los agonistas del receptor del péptido-1 similar al glucagón (ARs GLP-1) como un enfoque potencialmente prometedor para aliviar la migraña en un estudio observacional prospectivo piloto en el que participaron 26 pacientes con obesidad y migraña que recibieron liraglutida subcutánea 1,2 mg al día durante 12 semanas.

Los investigadores observaron una disminución en los días medios mensuales de dolor de cabeza de 20,04 ± 6,38 a 8,81 ± 6,01 después de 12 semanas, y una reducción en las puntuaciones MIDAS de 62,58 a 27,23. Se observó una disminución en el índice de masa corporal (IMC) de 34,01 a 33,65 kg/m2, pero esto no fue estadísticamente significativo. No se encontró que la reducción del IMC influyera en la frecuencia de la cefalea en el análisis de covarianza. Diez pacientes (38 por ciento) tuvieron eventos adversos gastrointestinales leves, principalmente náuseas y estreñimiento, pero estos eventos no provocaron la interrupción.

"Creemos que, al modular la presión del líquido cefalorraquídeo y reducir la compresión de los senos venosos intracraneales, estos medicamentos producen una disminución en la liberación del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, un péptido clave que promueve la migraña", dijo Braca en un comunicado. "Eso plantearía el control de la presión intracraneal como una vía completamente nueva y farmacológicamente dirigible".

