Las pruebas caseras de VPH aumentan las tasas de detección del cáncer de cuello uterino

MIÉRCOLES, 11 de junio de 2025 (HealthDay News) -- Las mujeres acudirán en masa a una prueba de VPH que pueden realizar en casa en privado, indica un estudio reciente.

Las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino se duplicaron con creces cuando a las mujeres se les ofreció una prueba de autorecolección por correo para el virus del papiloma humano (VPH), reportaron los investigadores en la edición del 6 de junio de la revista JAMA Internal Medicine.

Prácticamente todos los cánceres de cuello uterino son causados por el VPH, según el Instituto Nacional del Cáncer.

"Estos resultados muestran que las pruebas de autorecolección podrían ser una solución para aumentar el acceso a las pruebas de detección y, a su vez, reducir la carga del cáncer de cuello uterino en EE. UU.", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, Jane Montealegre . Es profesora asociada de ciencias conductuales en el MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas, en Houston.

Alrededor de 11,500 mujeres son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino cada año, según un editorial que acompaña al nuevo estudio. Más de la mitad nunca se han hecho la prueba del VPH, o solo se han hecho con poca frecuencia.

Las pruebas de detección en la clínica se realizan con mayor frecuencia a través de un examen pélvico, lo que puede hacer que algunas mujeres se sientan incómodas o angustiadas, anotó el editorial. Las mujeres también deben hacer tiempo para tales exámenes y encontrar una manera de llegar a la clínica.

La primera prueba de detección casera del cáncer de cuello uterino recibió la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. el mes pasado, apuntaron los investigadores en las notas de respaldo. Se espera que la prueba esté disponible para uso clínico en los próximos meses.

Para ver cómo podría funcionar esta prueba en el mundo real, los investigadores se acercaron a casi 2,500 mujeres de 30 a 65 años del área de Houston entre febrero de 2020 y agosto de 2023.

Se comunicaban aleatoriamente con estas mujeres de una de tres maneras por teléfono. Se les recordó a las mujeres que acudieran a una clínica médica para hacerse la prueba de detección del cáncer de cuello uterino, se les ofreció un kit de prueba de autorecolección enviado por correo o se les proporcionó una prueba de autorecolección por correo con una llamada de seguimiento si su kit no se devolvía de inmediato.

Las mujeres tenían más del doble de probabilidades de participar en las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino si se les ofrecía un kit de prueba en casa, encontraron los investigadores.

Alrededor de un 41 por ciento de las que recibieron un kit para llevar en casa participaron en las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino, en comparación con apenas un 17 por ciento de las que solo recibieron un recordatorio telefónico para acudir a una clínica, muestran los resultados.

Y cuando las mujeres a las que se les envió un kit de prueba también recibieron recordatorios de seguimiento de un navegador de pacientes, la participación aumentó al 47%.

En total, más de un 80 por ciento de las mujeres de los grupos de kits de prueba que participaron en las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino lo hicieron enviando su kit por correo para su análisis, encontraron los investigadores. El resto optó por ir a una clínica y hacerse las pruebas de detección habituales.

De las mujeres que devolvieron un kit, alrededor de un 13 por ciento dieron positivo para un tipo de VPH de alto riesgo, según el estudio.

"A medida que las pruebas de auto-recolección estén disponibles en los EE. UU., es vital que recopilemos datos para guiar cómo se implementan", dijo Montealegre, enfatizando la importancia de que estén disponibles en las clínicas y centros de salud que atienden a las personas que tienen las mayores barreras para la atención médica.

"Al eliminar las barreras, tenemos la esperanza de que podemos mejorar la aceptación de las pruebas de detección basadas en la evidencia y lograr un progreso significativo contra esta enfermedad prevenible", dijo.

A continuación, los investigadores planean estudiar cómo integrar las pruebas de autorecolección del VPH en diferentes entornos de atención primaria.

"Las pruebas de VPH en el hogar ahora representan un desafío de implementación, para garantizar que se puedan adoptar en el uso clínico de una manera segura y efectiva", escribió el equipo editorial dirigido por la Dra. Eve Rittenberg, especialista en salud de la mujer del Hospital Brigham and Women's, en Boston. "En particular, no está claro cómo los médicos y los sistemas de salud pueden ofrecer pruebas de seguimiento oportunas y tratamiento de resultados anormales".

La Coalición Nacional de Cáncer de Cuello Uterino (National Utervic Cancer Coalition) ofrece más información sobre las pruebas de autorecolección del VPH.

FUENTE: MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas, comunicado de prensa, 6 de junio de 2025