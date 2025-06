¿Estás arruinando la oportunidad de tu hijo de evitar las alergias alimentarias?

MARTES, 10 de junio de 2025 (HealthDay News) -- Debido a la preocupación, muchos padres podrían estar estropeando la mejor oportunidad de sus hijos de evitar desarrollar una alergia alimentaria, señala un estudio reciente.

Los expertos en alergias recomiendan que los niños con riesgo de alergias alimentarias comiencen a recibir pequeñas cantidades de alimentos altamente alergénicos a partir de los 4 a 6 meses de edad.

Pero algunos padres esperan un año o más para introducir estos alimentos, lo que aumenta el riesgo de que sus hijos no puedan desarrollar una tolerancia suficiente, informaron los investigadores en una edición reciente de la revista European Journal of Clinical Nutrition.

Alrededor del 35% de los bebés no han estado expuestos a los frutos secos antes de cumplir un año, según una encuesta de padres en Portsmouth, Reino Unido, que participan en un estudio a largo plazo sobre la salud de sus hijos.

Del mismo modo, alrededor de un 21 por ciento de los padres no habían alimentado a sus hijos de un año con huevo, y un 16 por ciento con sésamo, según muestran los resultados.

"Durante años, se aconsejó a las familias que evitaran los alimentos alergénicos durante el embarazo y la primera infancia, pero la investigación ahora muestra que esta guía en realidad podría haber aumentado el riesgo de alergias, sobre todo en los niños", señaló la investigadora principal, Suzannah Helps, profesora sénior de la Facultad de Profesiones Dentales, de la Salud y del Cuidado de la Universidad de Portsmouth, en Reino Unido.

"Es vital que esta comprensión actualizada llegue al público, ya que la introducción tardía de estos alimentos sigue contribuyendo a la epidemia de alergias", añadió Helps en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores encuestaron a 390 padres que participaban en el Proyecto de Cohorte de Nacimiento de Portsmouth, que está rastreando la salud de los niños nacidos allí entre 2015 y 2017.

La mayoría de los niños fueron introducidos a alimentos alergénicos como los huevos y los frutos secos entre los 6 y los 9 meses, según muestran los resultados.

Sin embargo, muchos padres optaron por retrasar la introducción de alimentos altamente alergénicos en la dieta de sus hijos.

Por ejemplo, alrededor del 26% de los padres esperaron hasta que su hijo tuviera más de 9 meses para introducirlo al sésamo, el 25% al pescado, el 21% a los frutos secos y el 11% al huevo.

"Los padres de los bebés, tanto los que tenían antecedentes familiares de alergia como los que no los tenían, no parecían estar siguiendo el consejo de introducir nueces y huevos junto con otros sólidos", concluyeron los investigadores. "Los frutos secos y los huevos se introdujeron tarde, y una gran proporción de bebés no estuvieron expuestos a ninguno de estos alimentos al año de edad".

Los resultados indican que el cambio en las directrices sobre las alergias alimentarias no se ha dejado lo suficientemente claro para los padres primerizos, apuntaron los investigadores.

"La investigación generalmente informa que la introducción temprana de alimentos alergénicos, particularmente nueces y huevos, se asocia con un menor riesgo de enfermedad alérgica, y se ha sugerido que los niños de alto riesgo deben ser introducidos a alimentos que contienen maní a partir de los 4 a 6 meses de edad", escribieron los investigadores.

Más información

La Clínica Mayo ofrece más información sobre cómo evitar las alergias alimentarias.

FUENTES: Universidad de Portsmouth, comunicado de prensa, 3 de junio de 2025, European Journal of Clinical Nutrition, 3 de junio de 2025