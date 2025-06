El ejercicio reduce la recurrencia del cáncer de colon y aumenta la supervivencia, según un estudio

LUNES, 2 de junio de 2025 (HealthDay News) -- Un programa estructurado de ejercicio ayudó a los supervivientes de cáncer de colon a vivir más tiempo y redujo sus probabilidades de una recaída, muestra un importante estudio internacional.

El programa duró tres años e incluyó reuniones regulares con un entrenador físico, reportó Associated Press .

Durante el periodo, las personas del grupo de ejercicio tuvieron un 28 por ciento menos de cánceres, y un 37 por ciento menos de muertes por cualquier causa, reportaron los investigadores.

"Esta es la evidencia de la más alta calidad que se puede obtener", dijo a AP Julie Gralow, directora médica de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (American Society of Clinical Oncology, ASCO). "Me encanta este estudio porque es algo que he estado promoviendo, pero con evidencias menos sólidas durante mucho tiempo".

Los resultados se presentaron el domingo en la reunión anual de la ASCO en Chicago y se publicaron en The New England Journal of Medicine.

El estudio incluyó a 889 personas de Estados Unidos, Canadá, Australia, Israel y el Reino Unido. Todos habían sido tratados contra el cáncer de colon y habían terminado la quimioterapia.

La mitad recibió un folleto con consejos sobre ejercicio y alimentación saludable. La otra mitad se reunió con un preparador físico cada dos semanas durante el primer año, y luego mensualmente durante los siguientes dos años.

"Esto es algo que podría hacer por mí misma para sentirme mejor", dijo Terri Swain-Collins, de 62 años, de Kingston, Ontario, quien se unió al programa y caminaba regularmente. "No quería ir allí y decir: 'No hice nada', así que siempre estaba haciendo cosas y asegurándome de hacerlas".

Dijo que su entrenador la ayudó a mantenerse motivada.

No fue la única. El grupo de ejercicio fue más activo que los que solo recibieron un folleto, encontró el estudio. Aunque había algunos dolores musculares y distensiones, muchos caminaban unos 45 minutos varias veces a la semana.

"Cuando vimos los resultados, nos quedamos asombrados", dijo el coautor del estudio, el Dr. Christopher Booth, especialista en cáncer del Centro de Ciencias de la Salud de Kingston, en Ontario.

Dijo que el programa podría costar solo unos pocos miles de dólares por paciente, "una intervención notablemente asequible" que podría ayudar a muchos a vivir más tiempo.

Es el primer ensayo controlado aleatorio que muestra una reducción en las recurrencias del cáncer y una mejor supervivencia relacionada con el ejercicio, dijo el Dr. Jeffrey Meyerhardt , del Instituto Oncológico Dana-Farber, quien revisó los hallazgos.

Los investigadores ahora están estudiando muestras de sangre de los participantes para ver por qué el ejercicio ayuda. Sospechan que podría mejorar la forma en que el cuerpo procesa la insulina o estimular el sistema inmunológico.

El coautor del estudio, Kerry Courneya, experto en ejercicio y cáncer de la Universidad de Alberta en Edmonton, Canadá, dijo que el estudio demuestra el valor de mantenerse activo.

"Ahora podemos decir definitivamente que el ejercicio provoca mejoras en la supervivencia", dijo.

Más información

El Instituto Nacional del Cáncer ofrece más información sobre el ejercicio y el cáncer.

FUENTE: Associated Press, 1 de junio de 2025