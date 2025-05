Descubren un gen que ayuda a explicar por qué los hombres son más altos que las mujeres

MARTES, 20 de mayo de 2025 (HealthDay News) -- Por lo general, los hombres son unos cinco centímetros más altos que las mujeres, pero los científicos se han preguntado durante mucho tiempo por qué. Ahora, un nuevo estudio apunta a una posible razón: un gen llamado SHOX.

El estudio, que aparece en la edición del 19 de mayo de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences , se extrajo de datos genéticos de aproximadamente 1 millón de personas, reportó The New York Times . Los investigadores analizaron la información de tres grandes biobancos de EE. UU. y el Reino Unido.

Se centraron en un pequeño grupo de personas con un cromosoma X o Y adicional o faltante.

Estas condiciones raras dieron a los investigadores la oportunidad de examinar cómo las copias adicionales del gen SHOX afectan la estatura.

Descubrieron que las personas con un cromosoma Y adicional eran más altas que las que tenían un cromosoma X adicional. Eso sugiere que el gen SHOX, que aparece en los cromosomas X e Y, tiene un efecto más fuerte cuando está en el Y, según un informe de The Times.

He aquí por qué: en las mujeres, que tienen dos cromosomas X, uno está mayormente inactivo y el gen SHOX es solo parcialmente activo. En los hombres, que tienen una X y una Y, ambas versiones del gen SHOX están completamente activas.

En otras palabras, el gen da a los hombres un mayor impulso, dicen los investigadores.

Ese efecto genético ligeramente mayor explica alrededor de una cuarta parte de la diferencia promedio de estatura entre hombres y mujeres, dijo a The Times el autor principal del estudio, Matthew Oetjens. Es investigador de genética en el Colegio Geisinger de Ciencias de la Salud en Danville, Pensilvania.

Es probable que el resto de la diferencia de estatura provenga de otros genes y de las hormonas sexuales masculinas, añadió Oetjens.

Eric Schadt, experto en genética de Mount Sinai, en la ciudad de Nueva York, calificó los hallazgos de "definitivamente geniales".

"Es un gran uso de estos biobancos para descubrir lo que todavía es un misterio", dijo. "Aunque el efecto es modesto, explica el 20 por ciento más o menos de la diferencia de altura".

FUENTE: The New York Times, 19 de mayo de 2025