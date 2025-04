Los casos de tuberculosis pasan desapercibidos en las prisiones, lo que amenaza a las comunidades cercanas

MARTES, 8 de abril de 2025 (HealthDay News) -- La tuberculosis (TB) podría parecer una enfermedad de antaño, pero un estudio reciente sugiere que la pandemia de COVID podría haber dado a la amenaza infecciosa un nuevo punto de apoyo.

La mayoría de los casos modernos de tuberculosis ocurren en las prisiones, donde los reclusos que viven en espacios cerrados son más propensos a transmitir la enfermedad entre ellos, señalan los investigadores.

Pero durante la pandemia, los diagnósticos de tuberculosis se redujeron de forma dramática en las prisiones, no porque no hubiera casos nuevos, sino porque las autoridades no los detectaban, argumentan los investigadores.

La tuberculosis no diagnosticada en una prisión aumenta el riesgo de un brote en la comunidad circundante, señaló la investigadora colíder, Amy Zheng, estudiante doctoral de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Boston.

"Cuando los países no pueden detectar la tuberculosis en las poblaciones de alto riesgo, como las personas encarceladas, aumenta el riesgo de transmisión, tanto dentro de las prisiones como a la comunidad en general, cuando las personas son liberadas de la prisión", dijo Zheng en un comunicado de prensa.

La tuberculosis volvió a entrar en las noticias la semana pasada cuando se confirmó un nuevo caso de tuberculosis en Waukegan High School, una escuela secundaria suburbana cerca de Chicago.

Los funcionarios de salud pública no dijeron si la persona es un adulto o un estudiante, solo que han sido aislados de los demás y están recibiendo tratamiento, según CBS News.

"La tuberculosis es una enfermedad grave. Se propaga por el aire, por lo que nos preocupa cuando las personas están en espacios cerrados como escuelas y lugares de trabajo", dijo el director ejecutivo del Departamento de Salud del condado de Lake, Chris Hoff , a CBS. "Y aunque es posible que ya no se escuche mucho sobre la tuberculosis, todavía tenemos alrededor de 20 casos al año, por lo que nuestro personal lidia con esto todos los días".

La tuberculosis es causada por bacterias que se propagan por el aire cuando una persona infectada respira, tose o habla.

La tuberculosis activa suele afectar a los pulmones, pero puede propagarse a otras partes del cuerpo como la columna vertebral, el cerebro, el hígado o los riñones, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. Si no se trata, la infección puede ser mortal.

Investigaciones anteriores han indicado que los reclusos tienen un riesgo 10 veces más alto de tuberculosis que la población general, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

Pero los casos reportados de tuberculosis en las cárceles europeas y estadounidenses se redujeron durante la pandemia, encontraron los investigadores.

En el estudio, los investigadores analizaron los datos de los informes internacionales sobre la tuberculosis para rastrear las tendencias entre casi 5 millones de personas al año que fueron encarceladas en 47 países de Europa y las Américas entre 2010 y 2022. Esta muestra representa alrededor del 42% de la población carcelaria mundial.

Los casos de tuberculosis se redujeron hasta un 100 por ciento en América Central y del Norte en 2021, y casi un 87 por ciento en Europa Occidental en 2022, según muestran los resultados.

Eso sucedió aunque los niveles de encarcelamiento se mantuvieron en gran medida constantes, apuntaron los investigadores. El patrón de infección también fue diferente de los diagnósticos de tuberculosis entre el público en general, que disminuyeron en 2020 pero aumentaron en los años siguientes.

Es probable que esto signifique que hay muchos casos de tuberculosis entre los reclusos que no se han detectado, quizá porque las prisiones no tenían la capacidad de realizar pruebas de la enfermedad infecciosa durante la pandemia, apuntaron los investigadores.

Los 10 países que notificaron la mayor disminución porcentual entre los diagnósticos de tuberculosis observados y esperados fueron Eslovaquia, El Salvador, Bulgaria, Bélgica, Azerbaiyán, Armenia, República Checa, Rumania, Uruguay y Ucrania.

Estos resultados se producen en un momento en que los grupos de ayuda se esfuerzan por responder a los recortes masivos de fondos de la Administración Trump y al desmantelamiento de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional, que proporcionó fondos sustanciales para la respuesta mundial a la tuberculosis, señalaron los investigadores.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los esfuerzos mundiales para luchar contra la tuberculosis han salvado alrededor de 79 millones de vidas desde el año 2000.

"Los recientes recortes federales a la financiación y la programación de USAID ya han tenido un impacto significativo en el control de la tuberculosis, y perjudicarán gravemente el progreso logrado para reducir la tuberculosis a nivel mundial en las últimas décadas", señaló en un comunicado de prensa el investigador sénior, Leonardo Martínez, profesor asistente de epidemiología de la Universidad de Boston.

"Se necesitarán estudios futuros para comprender mejor cómo estos recortes de fondos podrían afectar negativamente al control de la tuberculosis en las prisiones", añadió.

Peor aún, esta pérdida de fondos amenaza con revertir el objetivo mundial de poner fin a la tuberculosis para 2030, dijo Martínez.

"Dada la interrupción actual en la financiación, es posible que ya no sea factible alcanzar los objetivos globales para 2030 de poner fin a la epidemia de tuberculosis", dijo el investigador Zheng. "Como resultado, el campo de la tuberculosis debe unirse a nivel mundial y regional para establecer objetivos nuevos y realistas e identificar nuevos mecanismos de financiación alternativos para alcanzar esos objetivos".

El nuevo estudio aparece en la edición de abril de la revista The Lancet Public Health.

