Los cambios en el estilo de vida aumentan la longevidad de los sobrevivientes de cáncer

VIERNES, 4 de abril de 2025 (HealthDay News) -- Los supervivientes de cáncer pueden reducir su riesgo continuo de muerte al seguir las directrices sobre dieta y ejercicio recomendadas por la Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society), sugiere un estudio reciente.

Los supervivientes de cánceres relacionados con la obesidad que no fumaban tenían un riesgo general más bajo de muerte si seguían las recomendaciones de estilo de vida de la ACS tras su tratamiento, según los hallazgos, que se publicaron en la edición del 3 de abril de la revista Journal of the National Cancer Institute.

También tenían un riesgo más bajo de morir de enfermedades relacionadas con el corazón o de un ataque posterior de cáncer, muestran los resultados.

"Un diagnóstico de cáncer con frecuencia motiva a las personas a pensar en cómo pueden vivir vidas más saludables", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Ying Wang, científico principal de investigación epidemiológica de la Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society). "Muchos sobrevivientes quieren saber qué cambios en el estilo de vida pueden hacer para mejorar sus probabilidades de vivir más tiempo".

La ACS actualizó sus directrices de nutrición y actividad física en 2022. Las nuevas recomendaciones hacen hincapié en mantener un peso saludable, hacer ejercicio regularmente, comer sano y limitar la ingesta de alcohol.

Para probar la efectividad de estas recomendaciones, los investigadores analizaron los hábitos de estilo de vida de más de 3,700 participantes en un estudio a largo plazo sobre el riesgo de cáncer que comenzó en 1992.

El estudio se enfocó en los supervivientes de cánceres relacionados con la obesidad "debido al papel significativo de los factores del estilo de vida en su desarrollo y pronóstico", escribieron los investigadores. Estos incluyeron cánceres de estómago, colon, hígado, vesícula biliar, páncreas, mama, útero, riñón, tiroides, sistema nervioso y sangre.

Los investigadores siguieron a los pacientes durante más de 15 años para ver cómo les iba.

Los resultados muestran que las personas cuyos estilos de vida se apegaron más a las nuevas directrices de la ACS tenían un riesgo un 24 por ciento más bajo de muerte por cualquier causa.

También tenían un riesgo un 33 por ciento más bajo de muerte relacionada con el corazón y un riesgo un 21 por ciento más bajo de muerte por cáncer.

Además, los investigadores encontraron que las personas con un índice de masa corporal óptimo tenían un riesgo general un 10 por ciento más bajo de muerte, y un riesgo un 27 por ciento más bajo de muerte relacionada con el corazón. (El índice de masa corporal, o IMC, es una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso).

Del mismo modo, las personas que hicieron la cantidad recomendada de ejercicio tenían un riesgo general un 22 por ciento más bajo de muerte y un riesgo un 26 por ciento más bajo de muerte relacionada con el corazón.

"Estos hallazgos subrayan cómo tomar las decisiones correctas en el estilo de vida realmente afecta a la supervivencia al cáncer", dijo Wang.

Las directrices de la ACS recomiendan que los supervivientes de cáncer:

Realice de 150 a 300 minutos de ejercicio de intensidad moderada o de 70 a 150 minutos de ejercicio de intensidad vigorosa cada semana, o una combinación de estos.

Limite el comportamiento sedentario.

Come muchas verduras, frutas y cereales integrales.

Limite o elimine las carnes rojas y procesadas, las bebidas azucaradas, los alimentos altamente procesados y los granos refinados.

Limite o elimine el consumo de alcohol.

Mantén un peso saludable.

Más información

La Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society) tiene más información sobre sus recomendaciones de estilo de vida para los sobrevivientes de cáncer.

FUENTE: Sociedad Americana Contra El Cáncer, comunicado de prensa, 3 de abril de 2025