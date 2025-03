Las personas mayores se benefician de un control estricto de la presión arterial

MIÉRCOLES, 19 de marzo de 2025 (HealthDay News) -- Las personas mayores se benefician de tomar medicamentos para mantener su presión arterial baja, al igual que las personas más jóvenes, señala un estudio reciente.

La presión arterial sistólica mantenida por debajo de 130 reduce el riesgo de muerte relacionada con el corazón en alrededor de un 26 por ciento entre las personas a partir de 80 años, reportaron los investigadores en la revista Journal of the American College of Cardiology.

"Encontramos que las personas con una presión arterial por debajo de 130 tienen un riesgo más bajo de morir de enfermedad cardiaca y accidente cerebrovascular", señaló el investigador principal, Yuan Lu, profesor asistente de cardiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, en un podcast de la ACC sobre el estudio. "La presión arterial por encima de 145 se vinculó con un mayor riesgo de muerte relacionada con el corazón".

Los principales grupos de salud cardíaca de Estados Unidos endurecieron las pautas de presión arterial en 2017, estableciendo 130 sistólica como el nuevo número en el que cualquiera podría ser diagnosticado con presión arterial alta. La presión arterial sistólica es la presión dentro de los vasos sanguíneos durante los latidos del corazón.

Antes de eso, el umbral era de 140 para las personas menores de 65 años y de 150 para las personas mayores de 65 años.

Sin embargo, "la evidencia sobre los objetivos óptimos de presión arterial para los adultos mayores de 80 años sigue siendo limitada e inconsistente en varias directrices", dijeron los investigadores en su nuevo artículo.

Esto se debe a que los estudios importantes sobre la hipertensión han excluido a las personas a partir de los 80 años, o no han podido realizar un seguimiento suficiente, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

"La pregunta clave es, ¿se debe reducir la presión arterial de forma agresiva, o es más seguro un enfoque más moderado?" Dijo Lu. "Algunos estudios sugieren que reducir demasiado la presión arterial podría ser perjudicial en los adultos mayores".

Es una pregunta importante, dado que la enfermedad cardiaca afecta a más de un 85 por ciento de las personas lo suficientemente afortunadas como para llegar a los 80 años, anotaron los investigadores.

En este estudio, los investigadores evaluaron los expedientes médicos de casi 1,600 personas a partir de los 80 años a las que se les recetaron antihipertensivos entre 1988 y 2014, y dieron seguimiento a las muertes hasta 2019.

La enfermedad cardiaca conformó casi la mitad (un 46 por ciento) de las muertes que ocurrieron entre esos mayores, apuntaron los investigadores.

Pero mantener la presión arterial sistólica por debajo de 130 redujo efectivamente su riesgo de muerte relacionada con el corazón, muestran los resultados.

"Nuestro estudio sugiere que tratar la hipertensión de forma agresiva en los adultos a partir de los 80 años podría ser beneficioso, ya que una presión arterial sistólica por debajo de 130 se asocia con un riesgo cardiovascular más bajo", dijo Lu.

"Sin embargo, debemos saber que las decisiones de tratamiento deben seguir siendo personalizadas para los individuos frágiles y los que tienen múltiples afecciones de salud", concluyó. "Un objetivo de presión arterial ligeramente más alto podría ser más seguro".

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard ofrece más información sobre las pautas para la presión arterial.

FUENTE: Revista del Colegio Americano de Cardiología, 17 de marzo de 2025