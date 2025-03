Apagar la televisión es mejor para la salud cardíaca de las personas predispuestas a la diabetes

JUEVES, 13 de marzo de 2025 (HealthDay News) -- Las personas con un riesgo genético más alto de diabetes tipo 2 también tienen un riesgo más alto de ataque cardiaco, accidente cerebrovascular (ACV) y otras enfermedades relacionadas con el corazón.

Pero controlar ese riesgo podría ser tan simple como levantar el control remoto de un televisor y presionar el interruptor de "apagado", sugiere un estudio reciente.

Limitar el tiempo que se ve la televisión a no más de una hora al día parece ayudar a compensar el aumento en el riesgo de enfermedad cardiaca asociado con un alto riesgo genético de diabetes tipo 2, reportaron los investigadores en la edición del 12 de marzo de la revista Journal of the American Heart Association.

"Esto sugiere que ver menos televisión podría servir como un objetivo conductual clave para prevenir las enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas vinculadas con la genética de la diabetes tipo 2", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Mengyao Wang, recién graduado doctoral de la Universidad de Hong Kong.

En el estudio, los investigadores analizaron datos del Biobanco del Reino Unido, un gran repositorio que contiene expedientes genéticos, de estilo de vida y médicos de casi 350,000 residentes del Reino Unido.

Durante casi 14 años de seguimiento, los investigadores identificaron a más de 21,000 participantes que habían desarrollado enfermedad cardiovascular aterosclerótica, enfermedades cardíacas relacionadas con arterias obstruidas o endurecidas.

Los resultados mostraron que las personas con un riesgo medio o alto de diabetes tipo 2 no tenían un mayor riesgo de enfermedad cardíaca si su visualización de la televisión se limitaba a una hora o menos al día.

Por otro lado, pasar dos horas o más con un televisor aumentó el riesgo de enfermedad cardíaca en un 12%, independientemente del riesgo genético de diabetes tipo 2 de una persona.

De hecho, las personas con un alto riesgo genético de diabetes tipo 2 en realidad tenían un riesgo absoluto más bajo a 10 años de enfermedad cardiaca si limitaban su visión de la televisión, un 2.1 por ciento, en comparación con las personas con un riesgo genético bajo de diabetes que veían dos o más horas al día, un 2.5 por ciento.

"La diabetes tipo 2 y un estilo de vida sedentario, que incluye estar sentado durante mucho tiempo, son factores de riesgo importantes de las enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas", señaló en un comunicado de prensa el investigador sénior, Youngwon Kim, profesor de salud pública de la Universidad de Hong Kong.

"Ver televisión, que representa más de la mitad de la conducta sedentaria diaria, se asocia de forma constante con un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y aterosclerosis", dijo Kim.

"Este estudio muestra que reducir el consumo de televisión puede beneficiar tanto a las personas con un riesgo alto de diabetes tipo 2 como a las que tienen un riesgo bajo", dijo Damon Swift, profesor asociado de la Universidad de Virginia, en Charlottesville, presidente del Comité de Actividad Física de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association).

"También resalta cómo las elecciones de estilo de vida pueden mejorar la salud", añadió Swift, que no participó en el estudio, en un comunicado de prensa.

Más información

Johns Hopkins Medicine ofrece más información sobre cómo sentarse afecta la salud del corazón.

FUENTE: Asociación Americana del Corazón, comunicado de prensa, 12 de marzo de 2025