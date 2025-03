Paxlovid podría ofrecer pocos beneficios para los adultos mayores vacunados

JUEVES, 6 de marzo de 2025 (HealthDay News) -- Después de todo, el medicamento antiviral Paxlovid podría no ofrecer mucha protección contra las hospitalizaciones o muertes relacionadas con la COVID para los adultos mayores vacunados.

Una investigación publicada recientemente en JAMA Network Open analizó datos de más de 1.6 millones de adultos de 65 a 74 años en Ontario, Canadá, durante 2022.

La mayoría de los participantes (casi un 88 por ciento) habían recibido al menos dos dosis de la vacuna contra la COVID, y solo ciertos grupos de alto riesgo o adultos mayores de 70 años eran elegibles para Paxlovid en ese momento.

El estudio encontró que Paxlovid no redujo significativamente el riesgo de hospitalización o muerte por COVID en esta población mayoritariamente vacunada.

"Nos sorprendió y decepcionó", dijo a The Washington Post el autor principal del estudio, John Mafi, profesor asociado de medicina en la Facultad de Medicina David Geffen de la UCLA.

"Concluimos que se debe a que es un grupo altamente vacunado, con un 88 por ciento completamente vacunado", añadió.

Los hallazgos podrían ayudar a los adultos mayores a sopesar los beneficios y los costos de tomar Paxlovid.

"El costo es parte del cálculo porque es de 1,650 dólares por curso de tratamiento", dijo Mafi. "Creo que eso tiene que ser parte de la conversación".

Un portavoz de Pfizer, que fabrica Paxlovid, dijo que la compañía respalda su efectividad para los pacientes con alto riesgo de enfermedad grave.

Además, Paxlovid podría seguir siendo útil para ciertos grupos de alto riesgo, dijo Mafi.

"Si estás inmunodeprimido, si tienes cáncer, quimioterapia, si eres frágil, si vives en un hogar de ancianos, si tienes enfermedad renal en etapa terminal, si eres un receptor de trasplante de órganos, esas son condiciones de muy alto riesgo", dijo a The Post. "Sería más cauteloso en esos grupos".

Se ha demostrado que Paxlovid, una combinación de nirmatrelvir y ritonavir, reduce las hospitalizaciones y muertes en adultos no vacunados de alto riesgo.

Pero investigaciones anteriores encontraron que no acortó significativamente los síntomas de la COVID en los adultos vacunados.

En el mejor de los casos, el fármaco redujo el riesgo de hospitalización en 1.3 puntos porcentuales en este nuevo estudio.

"Si está vacunado sin factores de riesgo adicionales, no recetaría Paxlovid, y probablemente no lo tomaría si fuera paciente", dijo a The Post el coautor del estudio, el Dr. Peter Wu, profesor asociado de medicina de la Universidad de Toronto.

FUENTE: The Washington Post, 5 de marzo de 2025