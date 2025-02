Casi la mitad de los estadounidenses de las zonas rurales se enfrentan a largos viajes para someterse a una cirugía

MIÉRCOLES, 12 de febrero de 2025 (HealthDay News) -- A medida que continúan los cierres de hospitales rurales en todo Estados Unidos, más estadounidenses se enfrentan a viajes de más de una hora para llegar a los centros quirúrgicos, encuentran dos informes recientes.

Para 2020, muestran los datos, 99 millones de estadounidenses ya tenían problemas para encontrar "atención quirúrgica oportuna, de alta calidad y asequible", según un comunicado de prensa de la Universidad de Michigan.

La situación es más grave para las personas que viven en zonas rurales.

"Uno de los grandes factores que crean esta situación es el cierre de hospitales en áreas rurales, con más de 150 perdidos en los últimos 14 años, pero también podemos ver indicios de otros factores relacionados con el entorno de la política de salud", dijo el Dr. Cody Mullens, autor principal de ambos estudios.

No es solo la distancia lo que es un problema: los costos de bolsillo de las cirugías también se están disparando, incluso para los pacientes asegurados.

"El número [de pacientes] que carecían de acceso debido a que no tenían seguro se redujo mucho, probablemente debido a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, pero el número de los que tienen un seguro insuficiente, probablemente debido al crecimiento en los planes de seguro de salud con deducibles altos y otros factores, aumentó", anotó Mullens, médico residente de cirugía en Michigan Medicine.

Los dos estudios aparecen en la edición de febrero de la revista Annals of Surgery y en la edición del 12 de febrero de la revista Journal of the American Medical Association.

En el estudio de Annals , el equipo de Mullens observó datos sobre la atención quirúrgica en Estados Unidos entre 2011 y 2020. Los investigadores revisaron los datos suministrados por Medicare, Medicaid, la Asociación Americana de Hospitales (American Hospital Association) y otros lugares.

Además de encontrar que para 2020 casi 100 millones de estadounidenses carecían de acceso local a cirugías asequibles, el estudio también encontró que los estadounidenses rurales se vieron especialmente afectados.

Los investigadores definieron un buen acceso a la cirugía como "vivir a menos de una hora en coche de un hospital que ofrece atención quirúrgica y que obtuvo al menos tres estrellas del sistema de calificación de calidad de Medicare, y poder pagar los costos de bolsillo de esa operación después de cualquier cobertura de seguro".

Usando esta métrica, se consideró que casi un 7 por ciento de los pacientes rurales tenían un "acceso insuficiente a la atención [quirúrgica]", encontró el equipo de Mullens, en comparación con un 2 por ciento de los que vivían en las ciudades.

El segundo estudio, publicado en JAMA, se enfocó en estadounidenses rurales que se sometieron a uno de los 16 tipos de cirugía entre 2010 y 2020. Estos incluían operaciones de bajo y alto riesgo.

Para 2020, el 44 por ciento de estos estadounidenses de las zonas rurales tenían que conducir una hora o más para llegar a sus cirugías, un aumento con respecto al 37 por ciento observado en 2010. En promedio, los pacientes rurales condujeron 55 minutos para llegar a un centro quirúrgico, encontró el estudio.

La logística combinada de viajes largos y costos más altos puede tener implicaciones en el mundo real para la salud de los pacientes, anotó Mullens.

"Cuando podemos observar estos factores en conjunto, podemos tener una mejor comprensión del efecto neto de nuestro complejo entorno de políticas en los pacientes, que podrían retrasar la cirugía y ver que su afección empeora y se vuelve más compleja", dijo.

Como explicaron los investigadores, algunas tendencias que limitan el acceso de los pacientes están vinculadas a las políticas destinadas a ayudar a los pacientes.

Por ejemplo, en un esfuerzo por mejorar la calidad y la seguridad, ha habido una "centralización" gradual de las cirugías en cada vez menos hospitales de alta calidad en Estados Unidos, anotó el equipo.

Sin embargo, las cirugías rutinarias de bajo riesgo (operaciones como la extirpación de la vesícula biliar o el apéndice, la reparación de hernias o los reemplazos de articulaciones) se pueden realizar con la misma seguridad en los centros rurales, cree Mullens.

"No es aceptable que una proporción tan grande de pacientes conduzca tan lejos para una cirugía de bajo riesgo que se puede realizar de forma segura y de alta calidad en hospitales más pequeños", dijo.

En muchos de estos casos, es posible que los médicos quieran considerar la inconveniencia del tiempo de conducción al considerar las citas previas a la cirugía real, sustituyendo las sesiones de telesalud.

En cuanto a los costos quirúrgicos de bolsillo, hay más que considerar al elegir un seguro de salud que solo la prima mensual, apuntaron Mullens y su equipo.

"Cuando alguien sabe que la cirugía podría estar en su futuro, elegir un plan de Medicare, del Mercado de la ACA o patrocinado por el empleador que no tenga un deducible alto, comenzar y añadir fondos a una cuenta de ahorros para la salud libre de impuestos o a una cuenta de gastos flexibles, y verificar qué hospitales se consideran dentro de la red para la cirugía, puede ser muy importante", planteó el equipo en un comunicado de prensa de la universidad.

Más información

Hay ayuda para calcular el costo de bolsillo de la atención médica en Healthcare.gov.

FUENTE: Universidad de Michigan, comunicado de prensa, 12 de febrero de 2025