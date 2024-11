Cómo el TDAH puede influir en el peso de un niño

LUNES, 11 de noviembre de 2024 (HealthDay News) -- El trastorno por déficit de atención e hiperactividad puede influir en el peso de un niño de formas que moldearán su salud a largo plazo, según un estudio reciente .

Los niños con TDAH tienden a tener un peso más bajo al nacer, lo que aumenta su riesgo de retrasos en el desarrollo y problemas de salud, encontraron investigadores del Reino Unido.

Pero estos niños también son más propensos a desarrollar obesidad después de los 5 años, un cambio de peso que puede poner incluso más riesgo en su salud en la adultez, apuntaron los investigadores.

"Los niños con un aumento de los síntomas del TDAH suelen ser más ligeros al nacer que sus compañeros, pero más tarde son más propensos a tener obesidad", señaló en un comunicado de prensa la investigadora Claire Reed , de la Universidad de Southampton. "La investigación sobre el 'cuándo y el por qué' con respecto a este punto de inflexión es escasa".

En el estudio, los investigadores analizaron datos de más de 7,900 niños nacidos entre 2000 y 2002.

De esos niños, el equipo comparó a 442 con TDAH con casi 5,400 sin un diagnóstico de AHDH o síntomas del trastorno.

Los niños del grupo con TDAH pesaban menos al nacer en promedio, en comparación con los niños sin TDAH, encontraron los investigadores.

Sin embargo, esas diferencias en el peso desaparecieron rápidamente, y a los 9 meses y a los 3 años los dos grupos pesaban más o menos lo mismo.

Luego, a partir de los 5 años, los niños con TDAH eran significativamente más propensos a tener obesidad, tras excluir a los niños que tomaban estimulantes para su afección, muestran los resultados.

El riesgo fue más pronunciado después de los 7 años en las niñas y de los 11 años en los niños, según el estudio.

Y mientras más síntomas de TDAH tenía un niño, se podía esperar que tuviera un IMC más alto a los 11 y 14 años, apuntaron los investigadores.

Los datos sugieren que puede haber un período entre los 3 y los 5 años durante el cual los síntomas del TDAH se asocian con la obesidad.

No está claro por qué, pero podría tener que ver con las elecciones alimentarias que hacen los niños, apuntaron los investigadores.

"Aquellos con niveles más altos de impulsividad podrían ser menos propensos a tomar decisiones más saludables", escribieron.

El nuevo estudio se publicó en una edición reciente de la revista Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.

FUENTE: Asociación Americana de Psiquiatría (American Psychiatric Association), comunicado de prensa, 5 de noviembre de 2024