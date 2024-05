La FDA aprueba el primer kit de recolección de autodiagnóstico para el VPH

MIÉRCOLES, 15 de mayo de 2024 (HealthDay News) -- La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. ha aprobado un kit que permitirá a las mujeres recolectar su propia muestra vaginal para la detección del VPH, una medida que podría aumentar la detección temprana en las que están en riesgo de cáncer de cuello uterino.

Las mujeres podrán hisoparse en privado en el consultorio de un médico, clínica o farmacia, y luego la muestra se enviará para su análisis.

Más de la mitad de las mujeres estadounidenses diagnosticadas con cáncer de cuello uterino nunca se han hecho pruebas de detección del virus, o solo con poca frecuencia para detectar el virus, dijo el fabricante del kit, Roche, en un comunicado de prensa en el que anunció la aprobación el miércoles.

"Con las vacunas, las herramientas de diagnóstico innovadoras y los programas de detección, lograr el objetivo de la OMS de eliminar el cáncer de cuello uterino para 2030 está al alcance de la mano", dijo el director ejecutivo de Roche Diagnostics, Matt Sause. "Nuestra solución de autorecolección de VPH ayuda a respaldar este objetivo al reducir las barreras y brindar acceso a la detección del VPH al permitir que las personas recolecten su propia muestra de forma privada para la prueba del VPH".

Cada año, alrededor de 11,500 mujeres de EE. UU. son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino, y alrededor de 4,000 mujeres mueren a causa de él, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

El VPH es la causa conocida de más de un 95 por ciento de los cánceres de cuello uterino, añadió Roche.

"Casi todos los cánceres de cuello uterino son causados por una infección persistente con ciertos tipos de VPH", dijo en un comunicado la Dra. Karen Knudsen, directora ejecutiva de la Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society, ACS). "La autorecolección puede ampliar el acceso a las pruebas de detección y reducir las barreras, lo que dará a más personas la oportunidad de detectar, tratar y, en última instancia, sobrevivir al cáncer".

La mayoría de los médicos de atención primaria no realizan pruebas de VPH. En cambio, las mujeres suelen ser examinadas por ginecólogos durante un examen pélvico, un procedimiento al que algunas no tienen acceso y otras lo consideran demasiado intrusivo y vergonzoso.

"La solución de autorecolección de Roche puede ayudar a reducir estas barreras al ofrecer una alternativa a los procedimientos de recolección de los médicos, al mismo tiempo que proporciona resultados precisos y confiables", dijo Roche.

La prueba del VPH en sí ya está cubierta por un seguro privado, Medicare y Medicaid, dijo Roche al Washington Post.

"Esto, literalmente, abre otra opción para un grupo demográfico diferente de personas que podrían no sentirse cómodas, que podrían no tener acceso [y] podrían no tener tiempo" para hacerse la prueba de otra manera, dijo al Post Irene Aninye, directora científica de la Sociedad para la Investigación de la Salud de la Mujer.

La ACS recomienda que las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino comiencen a los 25 años y que las mujeres de 25 a 65 años se hagan una prueba de VPH cada cinco años.

Los estudios realizados durante las últimas dos décadas han encontrado que la autorecolección para la prueba del VPH es factible y aceptable, y que las mujeres pueden recolectar muestras tan bien como sus médicos, dijo la ACS.

"La autorecolección no estaba aprobada por la FDA en el momento en que se publicó nuestra guía actual, pero ahora esperamos una actualización menor de la guía para señalar que las pruebas primarias del VPH a través de muestras recolectadas por el médico o la autorecolección son aceptables", dijo el director científico de la ACS, el Dr. William Dahut.

"Anticipamos que la autorecolección desempeñará un papel cada vez más prominente en las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino una vez que se establezcan los requisitos reglamentarios y clínicos, y a medida que se sigan acumulando evidencias de respaldo", añadió Dahut.

La aprobación también podría abrir la puerta a la recolección de muestras en el hogar.

Teal Health recibió la designación de avance de la FDA la semana pasada para un dispositivo de detección de cáncer de cuello uterino en el hogar llamado Teal Wand. Las mujeres recolectaban su propia muestra en casa y luego la enviaban a un laboratorio para que la analizaran para detectar el VPH.

La designación otorga a Teal Health el estatus de prioridad de los reguladores cuando concluyen los ensayos clínicos y los datos se envían a la FDA.

"No más estribos, no más espéculos", promete el sitio web Teal Health. "La varita verde azulado reemplaza la necesidad de una prueba de Papanicolaou en el consultorio con estribos, un espéculo y un cepillo o escoba de plástico duro. Con la autorecogida, tú tienes el control".

Más información

El Instituto Nacional del Cáncer ofrece más información sobre el cáncer de cuello uterino.

FUENTE: Roche, comunicado de prensa, 15 de mayo de 2024; Sociedad Americana Contra El Cáncer, declaración, 15 de mayo de 2024; Correo de Washington