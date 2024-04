Es posible que no haya terminado el efecto de la pandemia en el aislamiento de las personas mayores

VIERNES, 12 de abril de 2024 (HealthDay News) -- Los confinamientos por la COVID-19 provocaron que innumerables adultos mayores estadounidenses se aislaran socialmente.

Ahora, una nueva investigación revela que muchos aún no se han reincorporado plenamente a la sociedad.

Más de la mitad de los adultos mayores siguen pasando más tiempo en casa y menos tiempo socializando en público, aunque la pandemia haya pasado, encontraron los investigadores.

El miedo a la infección y la preocupación por las interacciones cada vez más hostiles entre las personas son las principales razones por las que las personas mayores se retiran de la vida cívica, según muestran los resultados.

"La pandemia no ha terminado para muchas personas", dijo la investigadora principal, Jessica Finlay, profesora asistente de geografía de la Universidad de Colorado en Boulder.

"Encontramos que la pandemia alteró fundamentalmente los vecindarios, las comunidades y las rutinas cotidianas entre los estadounidenses que envejecen, y que estos cambios podrían tener consecuencias a largo plazo para su salud física, mental, social y cognitiva", planteó Finlay en un comunicado de prensa de la universidad.

En el estudio, Finlay y sus colaboradores encuestaron a casi 7,000 personas mayores de 55 años de los 50 estados. Los investigadores realizan encuestas anualmente, haciendo preguntas abiertas sobre cómo las personas pasan su tiempo después de la pandemia.

Alrededor de un 60 por ciento de los participantes dijeron que pasaban más tiempo en casa tras la pandemia, según muestran los resultados.

Mientras tanto, el 75 por ciento dijo que está cenando menos fuera y el 62 por ciento dijo que está visitando menos lugares culturales y artísticos, según la encuesta. Más de la mitad dijo que va menos a la iglesia o al gimnasio que antes de la pandemia.

"[Mis amigos y yo] nos reuníamos todos los meses para almorzar en diferentes restaurantes. Habíamos estado haciendo eso durante 15 años", dijo Shirley, una habitante de la ciudad de 74 años, a los investigadores. "Éramos 10 o 15 los que iríamos. No hemos ido desde la pandemia, y eso sí lo echo de menos".

Aunque estos resultados provienen de una encuesta de hace dos años, la encuesta más reciente, realizada en la primavera de 2023, mostró tendencias similares, dijeron los investigadores. Más de la mitad de las personas mayores informan que sus rutinas siguen alteradas después de la pandemia.

Los hallazgos se publicaron en una edición reciente de la revista Wellbeing, Space and Society.

Hay señales de que las personas mayores están tomando medidas para crear una "nueva normalidad".

Al menos el 10% de las personas mayores informan que ahora hacen ejercicio al aire libre con más frecuencia, según muestran los resultados.

"Me gusta caminar y luego tenemos una estación de pesas en el granero y una cinta de correr en la planta baja", dijo Nancy, una residente rural de 67 años, a los investigadores. "También hay un callejón sin salida por el que puedo ir. Así que no está tan mal, pero nunca he usado un gimnasio".

Las personas mayores también están aprovechando más las ofertas en línea para asistir a reuniones, conciertos y clases.

"Encuentras nuevas vías. Hay mucho en línea. Muchos maestros de la Biblia en línea y música maravillosa", dijo Lisa, una mujer de 77 años que vive en un área urbana, a los investigadores. "Estoy en una comunidad de oración y las mujeres se sienten muy libres de compartir las cosas con las que realmente están luchando y también, cuando ves la forma en que están luchando con sus problemas y el resultado, es muy reconfortante".

Sin embargo, en general, a Finlay le preocupa que las personas mayores puedan enfrentar graves problemas de salud mental y social al perder las interacciones espontáneas que normalmente tienen lugar mientras alguien está fuera de casa.

"Para algunos adultos mayores que viven solos, ese breve intercambio no planificado con el carnicero o el cajero puede ser la única sonrisa amistosa que ven en el día, y la han perdido", dijo Finlay.

La tendencia podría incluso empeorar una sociedad cada vez más polarizada. "Es cada vez más raro que los estadounidenses con diferentes perspectivas sociopolíticas pasen el rato colectivamente y conversen respetuosamente", dijo.

