Es posible que los medicamentos betabloqueadores no ayuden a algunos sobrevivientes de infartos cardíacos

MIÉRCOLES, 10 de abril de 2024 (HealthDay News) -- Los betabloqueantes parecen ser inútiles cuando se recetan a los supervivientes de infarto cardiaco que no sufren de insuficiencia cardiaca, indica un ensayo clínico reciente.

El estudio cuestiona la rutina de recetar betabloqueadores a todos los pacientes tras un infarto cardiaco, que ha sido la atención estándar durante décadas, señalaron los investigadores.

Alrededor de un 50 por ciento de los supervivientes de ataque cardiaco no tienen insuficiencia cardiaca, que es un declive en la capacidad del corazón de bombear suficiente sangre al cuerpo, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

Para esos pacientes, los betabloqueadores no hacen ninguna diferencia en su salud cardiaca ni en el riesgo de muerte, muestran los resultados.

"Creo que, tras este estudio, muchos médicos no encontrarán una indicación para tratar de forma rutinaria a todos sus pacientes con betabloqueadores tras un ataque cardiaco", señaló el investigador principal, el Dr. Troels Yndigegn, cardiólogo intervencionista de la Universidad de Lund, en Suecia.

La insuficiencia cardíaca generalmente se evalúa en términos de fracción de eyección, o la proporción de sangre expulsada del corazón con cada latido cardíaco. Una fracción de eyección superior al 40% al 50% se considera normal.

"Creemos que la evidencia sigue respaldando los betabloqueadores para los pacientes con un gran infarto agudo del miocardio [ataque cardiaco] que experimentan insuficiencia cardiaca, pero para los pacientes sin signos de insuficiencia cardiaca y con una fracción de eyección normal, este ensayo establece que no hay indicios de que el uso rutinario de betabloqueadores sea beneficioso", dijo Yndigegn.

Los betabloqueadores se usan en pacientes cardíacos porque inhiben hormonas como la adrenalina que aceleran el corazón.

Muchos médicos recetan betabloqueadores después de un infarto cardíaco basándose en pruebas anteriores de que podrían ayudar a prevenir un segundo ataque.

Pero Yndigegn anotó que los ensayos clínicos que condujeron al uso rutinario de bloqueadores beta se llevaron a cabo antes de la llegada de procedimientos más nuevos (angioplastia con balón y colocación de stents) que ahora se usan ampliamente para reabrir las arterias bloqueadas.

"En ese momento, el daño al músculo cardiaco era mayor de lo que vemos hoy", dijo Yndigegn. Los ataques cardiacos actuales tienden a ser más pequeños y "no dañan el músculo cardiaco en la misma medida", dijo.

Para este nuevo ensayo clínico, los investigadores reclutaron a más de 5,000 pacientes tratados por un ataque cardiaco en 45 hospitales de Suecia, Estonia y Nueva Zelanda. Todos los pacientes tenían una fracción de eyección del 50% o mejor.

La mitad fueron asignados al azar para tomar betabloqueadores a largo plazo, y la otra mitad no.

Durante un período de seguimiento promedio de 3.5 años, no hubo diferencias significativas entre los dos grupos en lo que respecta a la muerte, otro ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, ritmos cardíacos anormales, accidente cerebrovascular, presión arterial baja, dolor en el pecho o dificultad para respirar.

Esto significa que los pacientes sin insuficiencia cardiaca no necesitan tomar betabloqueadores, que pueden provocar efectos secundarios como trastornos del estado de ánimo, fatiga y disfunción sexual, concluyeron los investigadores.

El estudio aparece en la edición del 7 de abril de la revista New England Journal of Medicine, y también se presentó simultáneamente en la reunión anual del Colegio Americano de Cardiología (American College of Cardiology), en Atlanta.

"Muchos pacientes reportan efectos secundarios o sospechas de efectos secundarios con estos medicamentos, así que creo que este hallazgo tendrá un impacto en miles de pacientes", comentó Yndigegn en un comunicado de prensa de la reunión.

FUENTE: Colegio Americano de Cardiología, comunicado de prensa, 7 de abril de 2024