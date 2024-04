Una prueba podría permitir que algunas pacientes con cáncer de mama agresivo no reciban quimioterapia

MIÉRCOLES, 3 de abril de 2024 (HealthDay News) -- Una nueva prueba podría permitir que algunas mujeres con una forma agresiva de cáncer de mama se salten la quimioterapia sin sufrir daños, señalan unos investigadores.

Las mujeres con cáncer de mama triple negativo en etapa temprana parecen tener mejores tasas de supervivencia y un menor riesgo de recurrencia si son portadoras de altos niveles de células inmunitarias que matan el cáncer, muestran los resultados.

Sus tasas de supervivencia se mantuvieron altas incluso cuando no recibieron quimioterapia de seguimiento después de someterse a radiación o cirugía para deshacerse del tumor de mama, informan los investigadores en la edición del 2 de abril de la revista Journal of the American Medical Association.

Estas células inmunitarias, llamadas linfocitos infiltrantes de tumores (TIL, por sus siglas en inglés), son naturalmente capaces de atacar a las células cancerosas, señalaron los investigadores.

"Los hallazgos del estudio podrían inspirar futuros ensayos clínicos para explorar si las pacientes con un pronóstico favorable [TIL altas] pueden evitar los regímenes intensivos de quimioterapia", señaló el investigador principal, el Dr. Roberto León-Ferre, médico especialista en cáncer de mama del Centro Oncológico Integral de la Clínica Mayo.

Alrededor del 15% de las mujeres con cáncer de mama tienen cáncer de mama triple negativo, que no responde a los medicamentos que se dirigen a las hormonas femeninas o a HER2, una proteína que promueve el crecimiento del cáncer.

Los cánceres de mama triple negativo son más propensos a crecer rápidamente y a propagarse a otras partes del cuerpo, y también son más propensos a reaparecer tras el tratamiento, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

Un nivel alto de TIL se ha asociado durante mucho tiempo con mejores resultados en las pacientes con cáncer de mama, señalaron los investigadores en un comunicado de prensa de la Clínica Mayo.

Sin embargo, hasta ahora nadie había pensado en examinar si los TIL podrían usarse para ayudar a los médicos a planificar mejor el tratamiento contra el cáncer de un paciente.

"Actualmente, los TIL no se miden ni se informan en el examen de rutina de las muestras de tejido del cáncer de mama", señaló el coautor principal del estudio, el Dr. Matthew Goetz, oncólogo del Centro Oncológico Integral de Mayo Clinic.

En el estudio, los investigadores recolectaron datos de casi 2,000 pacientes con cáncer de mama triple negativo en etapa temprana que se sometieron a cirugía con o sin radioterapia, pero que no recibieron quimioterapia. Estos pacientes fueron seguidos durante un promedio de 18 años.

Cinco años después de la cirugía, un 95 por ciento de los pacientes con niveles altos de TIL seguían vivos, en comparación con un 82 por ciento de los pacientes cuyos tumores tenían niveles bajos de TIL, encontraron los investigadores.

Además, la tasa de recurrencia del cáncer de mama fue significativamente más baja entre las que tenían niveles altos de TIL, según muestran los resultados.

"Los resultados de este estudio podrían conducir a una recomendación de incluir los TIL en los informes patológicos del cáncer de mama triple negativo en etapa temprana en todo el mundo, ya que tiene el potencial de informar a los médicos y a los pacientes cuando discutan las opciones de tratamiento", señaló el investigador colíder, el Dr. Roberto Salgado, copresidente del Grupo de Trabajo Internacional de Biomarcadores de Inmuno-Oncología.

Además, es fácil y barato buscar TIL, añadieron los investigadores. Un patólogo puede verificar los niveles de TIL de una persona simplemente examinando una biopsia de tumor de mama bajo un microscopio.

Debido a que los cánceres de mama triple negativo son más difíciles de tratar, la mayoría de las personas con tumores en etapa temprana se someten a quimioterapia antes o después de la cirugía. Muchos reciben múltiples medicamentos de quimioterapia, lo que puede causar efectos secundarios significativos.

Actualmente, los médicos toman en cuenta el tamaño del tumor y si el cáncer se ha propagado a los ganglios linfáticos cuando deciden si un paciente necesita quimioterapia, señalaron los investigadores.

Los investigadores planean probar en ensayos clínicos si los TIL se pueden usar como un marcador para juzgar la necesidad de quimioterapia.

FUENTE: Mayo Clinic, comunicado de prensa, 2 de abril de 2024