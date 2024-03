Identificación de una relación causal entre el uso de la computadora y la disfunción eréctil

MIÉRCOLES, 20 de marzo de 2024 (HealthDay News) -- Una mayor susceptibilidad genética al uso de computadoras de ocio se asocia con un mayor riesgo de disfunción eréctil (DE), según un estudio publicado en la edición en línea del 20 de marzo de la revista Andrology.

Zhao Huangfu, del Hospital Changhai en Shanghái, y sus colegas exploraron la asociación causal entre el comportamiento sedentario de ocio y la disfunción eréctil. Se realizaron análisis de aleatorización mendeliana de dos muestras utilizando estudios de asociación de todo el genoma disponibles públicamente de comportamientos sedentarios de ocio, disfunción eréctil, hormonas sexuales, biomarcadores de función endotelial y síntomas psiquiátricos.

Los investigadores observaron una asociación significativa para un mayor riesgo de disfunción eréctil con una mayor susceptibilidad genética al uso de computadoras de ocio (odds ratio, 3,57). No se observaron pruebas de una relación entre ver televisión o conducir por placer y un mayor riesgo de disfunción eréctil. Con la excepción de los niveles de hormonas estimulantes del folículo (odds ratio, 0,29), no hubo asociaciones entre el uso de la computadora y la depresión, la ansiedad, la proteína C reactiva, la E-selectina, la metaloproteinasa de matriz 7 u otras hormonas sexuales. En un análisis de sensibilidad, no hubo indicios de heterogeneidad o pleiotropía.

"El presente análisis de aleatorización mendeliana ofreció evidencia sustancial de una asociación causal positiva entre el uso de la computadora y el riesgo de disfunción eréctil y encontró el efecto del uso de la computadora en la hormona estimulante del folículo, lo que puede proporcionar una nueva dirección de investigación para la patogénesis de la disfunción eréctil causada por el comportamiento sedentario de ocio", escriben los autores.

