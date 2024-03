Los alimentos del hogar se vuelven menos saludables a medida que los bebés crecen y se convierten en preescolares

LUNES, 18 de marzo de 2024 (HealthDay News) -- Durante los primeros años de vida de un niño, los alimentos que se encuentran en el refrigerador y las alacenas de una familia tienden a ser menos saludables, muestra una investigación reciente.

"Encontramos cambios significativos en varias categorías de alimentos a lo largo del tiempo", dijo la autora principal del estudio, Jennifer Barton. "Los alimentos como los granos no integrales, las carnes procesadas, los bocadillos salados, los dulces y los alimentos para microondas o de cocción rápida estaban más comúnmente disponibles en el hogar a los 48 meses [de edad] en comparación con los 24 y 36 meses".

El estudio, que rastreó los alimentos en los hogares de 468 parejas de madres e hijos en Illinois, se publicó en una edición reciente de la revista Public Health Nutrition.

Barton es profesora asistente de investigación en la Universidad Estatal de Pensilvania, pero realizó la investigación mientras estaba en la Facultad de Ciencias Agrícolas, del Consumidor y del Medio Ambiente de la Universidad de Illinois, en Urbana.

Según Barton, "es importante entender cómo los entornos en los que se encuentran los niños pueden influir en su dieta y nutrición. ¿Qué tipos de alimentos y bebidas están disponibles en el hogar, y qué tan accesibles son esos artículos para el niño pequeño? "

Al hacer un seguimiento de la disponibilidad de varios alimentos en los hogares de los participantes del estudio, el grupo de Barton utilizó una lista de verificación estándar llamada Inventario de alimentos en el hogar para ver a qué podían acceder los niños a los 2, 3 y 4 años de edad.

Todos los participantes participaban en un proyecto de investigación en curso de IU que rastreaba la nutrición de los niños desde la infancia hasta los 10 años. Se enfocaron en la "puntuación obesogénica" de cada alimento, aplicada a niños pequeños. Esa puntuación evalúa cuánto aumenta un alimento en particular las probabilidades de que un niño se vuelva obeso.

Encontraron que entre los 2 y los 4 años, la puntuación general obesogénica de los alimentos en el hogar promedio de un niño aumentó.

"Tiene sentido que a medida que los niños crecen, la presencia de alimentos más densos en energía y ricos en grasas tiende a aumentar", dijo Barton en un comunicado de prensa de la universidad. "Los niños pueden solicitar estos alimentos con más frecuencia, y las influencias externas, como las opiniones de los compañeros, están empezando a ser más evidentes".

Había más galletas, papas fritas, dulces, carnes procesadas, alimentos para microondas y otros alimentos similares disponibles para los niños a medida que pasaba el tiempo.

"Quiero señalar que encontramos algunos cambios positivos", enfatizó Barton. Por ejemplo, "las verduras también están más disponibles en el hogar a los 48 meses", dijo.

Dijo que los padres no necesitan castigarse si hay una caja de galletas o perros calientes en la cocina.

"El punto no es etiquetar ciertos alimentos como buenos o malos", dijo. "Es probable que todos tengamos alimentos en nuestra casa que no son 'recomendados'. Realmente se trata de tratar de asegurarnos de que obtengamos suficientes alimentos nutritivos y recomendados y comamos los alimentos no recomendados con moderación".

Barton también cree que, en la sociedad actual, tanto los niños como los padres están bajo mucha presión para comer de manera menos saludable.

"Hay factores complejos que afectan las decisiones de los padres", dijo. "Los niños pueden pedir ciertos alimentos, que pueden provenir de la influencia de los medios de comunicación y la publicidad. También debemos considerar quién más vive en el hogar, como los hermanos, y los padres pueden experimentar demandas laborales y factores estresantes financieros que pueden extenderse a su vida familiar".

Además de eso, las personas en algunos vecindarios pueden encontrar que sus presupuestos son demasiado ajustados para comprar una gama completa de alimentos nutritivos, o pueden vivir lejos de las tiendas de alimentos que ofrecen dichos alimentos.

"Creo que necesitamos un enfoque de sistemas alimentarios para garantizar que las personas tengan acceso a alimentos nutritivos y que los padres se sientan apoyados en la toma de decisiones para promover la salud y el bienestar de ellos y sus hijos", dijo Barton.

Más información

Obtén más información sobre la nutrición recomendada para los niños pequeños en la página MiPlato del USDA.

FUENTE: Universidad de Illinois, comunicado de prensa, 14 de marzo de 2024