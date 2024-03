El béisbol juvenil puede provocar lesiones por exceso de uso: lo que los padres deben saber

MIÉRCOLES, 13 de marzo de 2024 (HealthDay News) -- La temporada de béisbol está cerca, y un cirujano ortopédico advierte a los jugadores jóvenes, a sus entrenadores y a sus padres sobre el peligro muy real de las lesiones por uso excesivo.

El Dr. Mark Cohen es cirujano de mano, muñeca y codo en Midwest Orthopaedics en RUSH, en Chicago. También es médico oficial del equipo de los Medias Blancas de Chicago.

"Soy un gran fanático del béisbol y he disfrutado tratando a jugadores profesionales y juveniles durante muchos años", explicó Cohen en un comunicado de prensa de la RUSH. "Me encanta cuando podemos tener a un jugador de vuelta en el campo. Lo que me preocupa es la velocidad a la que los jugadores de Pequeñas Ligas están experimentando condiciones de Grandes Ligas que pueden interferir con la función normal de su cuerpo a medida que crecen".

Algunas de estas "afecciones de las Grandes Ligas" incluyen un simple dolor crónico en el brazo, pero también un desgarro de los ligamentos colaterales cubitales (LCC) en el codo, explicó Cohen.

Los UCL a menudo requieren extensas cirugías "Tommy John", que llevan el nombre del primer jugador de Grandes Ligas en someterse a la cirugía en 1974.

Según un estudio de 261 lanzadores juveniles y de secundaria, publicado en 2023 en el Journal of Shoulder and Elbow Surgery, uno de cada cuatro sufrió algún tipo de lesión en el brazo a lo largo de su carrera. Cuanto más tiempo lanzaban, más alto era su riesgo de estas lesiones y la necesidad de cirugía, encontró el estudio.

"Hace diez años, la cirugía Tommy John era un tratamiento para los jugadores de las Grandes Ligas", dijo Cohen. "Si bien mis socios y yo hemos estado realizando esta cirugía con éxito en adultos, me preocupa que la mayoría de los pacientes ahora sean menores de 20 años. También estamos viendo un aumento en la prevalencia de estas lesiones de codo en adolescentes".

Cohen culpa de la "epidemia" de lesiones por uso excesivo del béisbol en los jóvenes a la creciente intensidad de la práctica y el juego. El béisbol juvenil a menudo tiene jugadores que trabajan durante todo el año, y muchos se concentran en un solo deporte.

Los conteos de lanzamientos (días de descanso entre lanzamientos) a menudo no están regulados, dijo Cohen, las pelotas pesadas se están utilizando en la práctica de lanzamiento y hay una fuerte presión sobre los jugadores jóvenes para que aumenten su velocidad de lanzamiento. Todo eso ejerce una enorme presión sobre los brazos lanzadores jóvenes.

Quitar la presión a los jugadores

Para ayudar a contrarrestar esto, organizaciones como Major League Baseball (MLB) y USA Baseball iniciaron Pitch Smart. Insta a que los jugadores de 15 a 18 años "se tomen al menos cuatro meses de descanso de jugar, incluyendo al menos dos o tres meses continuos de descanso", según el comunicado de prensa de RUSH.

Pero Cohen reconoce que la creciente popularidad de los programas de entrenamiento fuera de temporada puede hacer que ese consejo sea difícil de seguir.

Luego están los esfuerzos de las Pequeñas Ligas Internacionales, la MLB y las asociaciones estatales de escuelas secundarias para implementar conteos seguros de lanzamientos. Cohen dijo que esas pautas están "sujetas a interpretación", sin embargo, muchos equipos podrían desviarse de las reglas, lo que aumentaría las probabilidades de que los jugadores se lesionen.

¿Qué hacer?

Cohen ofreció el siguiente consejo a los padres de lanzadores jóvenes:

Asegúrate de que tu joven atleta entienda la mecánica y las técnicas detrás de un lanzamiento adecuado

Conoce las reglas de conteo de lanzamientos de la liga de tu hijo y asegúrate de que se les dé un seguimiento

¿En cuántos equipos juega tu hijo y cuánto tiempo pasa en el montículo? Pregúntate, ¿es demasiado? Habla de esto con tu hijo también

Permite que tu hijo descanse, lejos de los lanzamientos, en los días en que no juegue

Diversificar, porque los niños que practican otros deportes (natación, baloncesto, ciclismo, por nombrar solo algunos) son menos propensos a lesionarse

Si alguna vez ves a tu hijo con dolor durante la práctica o en un juego, avisa al entrenador haz que tu hijo se detenga de inmediato

Si el dolor dura más de uno o dos días, busca atención médica

FUENTE: Midwest Orthopaedics en RUSH, comunicado de prensa, 12 de marzo de 2024