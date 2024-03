Los medicamentos para el TDAH reducen las probabilidades de muerte prematura, especialmente por sobredosis

MARTES, 12 de marzo de 2024 (HealthDay News) -- Las personas diagnosticadas con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) muestran un marcado declive en su riesgo de muerte a dos años una vez que empiezan a tomar medicamentos, muestra una investigación reciente.

Esto es particularmente cierto en el caso de las muertes debidas a accidentes y sobredosis de drogas.

Las personas que tomaban medicamentos para el TDAH tampoco mostraron un riesgo más alto de morir por causas naturales, lo que sugiere que los medicamentos son seguros para la salud cardiaca de los usuarios.

Medicamentos como Ritalin, Concerta y otros probablemente reduzcan las probabilidades de los usuarios de una muerte prematura "al aliviar los síntomas centrales del TDAH y otras comorbilidades [enfermedades] psiquiátricas, lo que conduce a un mejor control de los impulsos y a la toma de decisiones", concluyó un equipo dirigido por Zheng Chang, del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia.

Un mejor control de los impulsos y unas decisiones más saludables ayudan a las personas con TDAH a evitar tragedias como accidentes mortales y sobredosis de drogas, señalaron los investigadores.

Como anotó el equipo de Chang, investigaciones anteriores han mostrado que las personas con TDAH se enfrentan al doble de probabilidades de morir por "causas no naturales", eventos como accidentes, suicidio y sobredosis de drogas no intencionadas.

Sin embargo, muchas personas luchan con la decisión de comenzar a tomar medicamentos para el TDAH, por lo que el nuevo estudio quería ver si los medicamentos podrían reducir los riesgos de muerte.

El equipo de Chang recopiló datos de varios registros de salud suecos. En total, acumularon historiales médicos de casi 149,000 suecos que habían sido diagnosticados con TDAH entre los 6 y los 64 años.

Dentro de los tres meses posteriores a su diagnóstico, alrededor del 57 por ciento de ellos comenzaron a tomar un medicamento para el TDAH, mientras que el 43 por ciento restante no lo hizo.

Se realizó un seguimiento de los resultados de salud de todos los pacientes durante dos años después del diagnóstico.

El estudio encontró que el inicio de la medicación para el TDAH se asoció con una reducción del 21 por ciento en las muertes por todas las causas, en comparación con las personas que no habían tomado medicamentos.

El beneficio de la medicación fue aún mayor (una disminución del 25 por ciento) cuando los investigadores se centraron únicamente en las muertes por causas no naturales.

Cuando el equipo analizó las muertes por causas naturales (por ejemplo, enfermedades cardíacas, cánceres, etc.), el beneficio fue menor: solo el 14%, lo que no se consideró estadísticamente significativo.

Sin embargo, esta estadística sigue siendo tranquilizadora, ya que algunas personas pueden preocuparse por el efecto de los medicamentos estimulantes en sus corazones.

En lo que respecta a la reducción de las muertes por causas no naturales, la mayor parte del beneficio provino de evitar las sobredosis no intencionales de drogas. El riesgo de sobredosis fatales se redujo en un 53 por ciento entre las personas que tomaron un medicamento para el TDAH, en comparación con las que no lo hicieron.

Esto tiene sentido, dijo el equipo sueco, dado que los medicamentos para el TDAH ayudan a prevenir la aparición de otras enfermedades psiquiátricas "como el estado de ánimo, la ansiedad o los trastornos por uso de sustancias".

El estudio aparece en la edición del 12 de marzo de la revista Journal of the American Medical Association.

"También hay evidencias que muestran que los medicamentos para el TDAH se asociaron con un riesgo más bajo de accidentes, uso de sustancias y criminalidad, lo que a su vez podría conducir a unas tasas más bajas de muertes no naturales", añadió el grupo de Chang.

Aunque el estudio se centró en los beneficios para la salud acumulados dos años después del diagnóstico, la reducción en el riesgo de muertes no naturales siguió siendo significativa (una disminución del 11 por ciento) cinco años después del diagnóstico.

"Será crucial establecer si los beneficios que hemos visto en este estudio persistirán con el tiempo", planteó Chang en un comunicado de prensa del Instituto Karolinska. "También trataremos de identificar cualquier efecto adverso adicional asociado con la medicación a largo plazo".

Más información

Obtén más información sobre los tratamientos para el TDAH en Mayo Clinic.

FUENTE: Revista de la Asociación Médica Estadounidense, 12 de marzo de 2024