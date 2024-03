Las leyes permisivas sobre armas de fuego están vinculadas a tasas de suicidio más altas

MARTES, 12 de marzo de 2024 (HealthDay News) -- Cuando los estados permiten a los propietarios de armas portar un arma de fuego abiertamente sin un permiso, las tasas de mortalidad se disparan.

Te puede interesar: La FDA autoriza el primer monitor continuo de glucosa en sangre de venta libre

Significativamente más personas murieron por armas de fuego y suicidios en los estados que han relajado las leyes de portación abierta, según muestra un estudio de nueve años de datos de muertes de los 50 estados.

"Nuestro análisis sugiere que debido al cambio en la ley, que proporciona un acceso más fácil a las armas de fuego, observamos un aumento en la tasa de suicidios con armas de fuego y en la tasa total de suicidios", señaló el autor principal del estudio, el Dr. José Díaz, profesor de cirugía de la Universidad del Sur de Florida, en Tampa.

Te puede interesar: Muchos no pueden acceder a servicios de salud mental que ahorran dinero y mantienen a las personas fuera de la cárcel

Su equipo evaluó las tasas anuales de muertes relacionadas con armas de fuego, suicidios totales y homicidios totales de 2013 a 2021. Los datos de muertes provienen de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

Durante el periodo de estudio, 19 estados prohibieron la portación abierta o requirieron un permiso, y cinco estados cambiaron a leyes de portación abierta sin permiso. Veintiséis estados ya permitían la portación abierta sin permiso antes de 2013.

Te puede interesar: Qué es el hierro cerebral y por qué se acumula después de las conmociones

Durante el periodo del estudio, las muertes por armas de fuego aumentaron un 45 por ciento en todo el país, de 33,636 en 2013 a 48,830 en 2021.

Los investigadores encontraron un vínculo significativo entre las leyes de armas más liberales y las tasas de muertes relacionadas con las armas de fuego.

Las tasas totales de suicidio aumentaron en alrededor de un 57 por ciento, mientras que los suicidios por arma de fuego aumentaron un 18 por ciento en los estados que cambiaron a la portación abierta sin permiso, mostraron los datos.

No había ningún vínculo entre las leyes de portación abierta sin permiso y los homicidios relacionados con armas de fuego.

Díaz dijo que el estudio retrospectivo no prueba causalidad, y que el aislamiento social y una peor salud mental observados durante y después de la pandemia podrían haber influido en los hallazgos.

Pero, añadió, estudios anteriores respaldan los resultados, vinculando la facilidad de acceso a las armas de fuego con un mayor riesgo de suicidio.

"Los cambios en las leyes sobre armas de fuego tienen repercusiones potenciales que no anticipamos", dijo Díaz en un comunicado de prensa del Colegio Americano de Cirujanos (American College of Surgeons, ACS).

El Comité de Trauma de la ACS está apoyando la legislación que aumenta las verificaciones obligatorias de antecedentes para la propiedad de armas de fuego, junto con el aumento de los fondos federales para la investigación para prevenir lesiones por armas de fuego.

Los hallazgos se publicaron en la edición del 11 de marzo de la revista Journal of the American College of Surgeons.

Más información

Si tú o alguien que conoces tiene problemas de salud mental, busca ayuda. Marque o envíe un mensaje de texto al 988 o visite 988lifeline.org para obtener asistencia gratuita y confidencial.

FUENTE: Colegio Americano de Cirujanos, comunicado de prensa, 8 de marzo de 2024