A medida que se dispara la popularidad del pickleball, también lo hacen las lesiones

LUNES, 12 de febrero de 2024 (HealthDay News) -- El pickleball se ha convertido en el favorito de las personas mayores que intentan mantenerse en forma, pero una nueva investigación muestra que con esa popularidad ha llegado un aumento en las lesiones graves.

Las fracturas óseas relacionadas con el pickleball se han multiplicado por 90 en los últimos 20 años, y la mayoría de las lesiones ocurren en adultos de 60 a 69 años, según un nuevo análisis presentado esta semana en la reunión anual de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (American Academy of Orthopaedic Surgeons) en San Francisco.

"A pesar de su reputación como un deporte de bajo impacto, el pickleball puede plantear un riesgo grave para los jugadores, sobre todo si tienen huesos más débiles debido a la osteoporosis", señaló en un comunicado de prensa de la reunión el investigador Dr. Kurt Spindler, cirujano ortopédico de la Clínica Cleveland, en Florida. "Es importante comprender su perfil de riesgo de lesión y hablar con su médico para ver cómo puede reducir su riesgo".

El pickleball, que se asemeja a su primo el tenis, se juega con una pelota de plástico perforada y paletas de madera en una cancha del tamaño de un bádminton. Es el deporte de más rápido crecimiento en el país, con un número de jugadores que pasó de 4,8 millones en 2021 a 8,9 millones en 2023, según USA Pickleball.

Es importante destacar que el nuevo análisis solo observó las fracturas, no algunas de las lesiones más comunes, como los esguinces de tobillo o los daños en el ligamento cruzado anterior (LCA). Otras lesiones comunes de pickleball incluyen lesiones del manguito rotador, empeoramiento de la artritis y desgarros/distensiones del tendón de Aquiles, reportó NBC News .

¿Cuál fue la causa de la mayoría de las fracturas observadas en el estudio? El noventa y dos por ciento ocurrieron durante las caídas, informan los investigadores.

"Aunque el pickleball es un gran deporte, nada está exento de riesgos", dijo a NBC News la autora principal del estudio, Yasmine Ghattas, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Florida Central, en Orlando.

Los investigadores no creen que las personas deban dejar sus paletas, pero deben estar mejor preparadas antes de jugar.

"La participación bien informada en cualquier actividad es clave", dijo Ghattas.

En el estudio, los investigadores recurrieron al Sistema Nacional de Vigilancia Electrónica de Lesiones de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés), que incluye una muestra representativa de lesiones recolectadas de 100 departamentos de emergencias de EE. UU.

Ghattas y sus colaboradores encontraron descripciones de 377 fracturas relacionadas con el pickleball en la base de datos entre 2002 y 2022. Cuando se extrapola a toda la población de EE. UU., eso se traduce en unas 5,400 fracturas relacionadas con el pickleball al año, reportó NBC News .

Las mujeres, especialmente las mayores de 65 años, eran más propensas que los hombres a romperse un hueso. La mayoría ocurrieron en los antebrazos y las manos. Los investigadores sospechan que estaban relacionados con la osteoporosis u otras afecciones de adelgazamiento de los huesos.

Aunque las mujeres tuvieron más fracturas en general, los hombres tenían 2.3 veces más probabilidades de ser admitidos en el hospital tras romperse un hueso, encontró la investigación. Ghattas y sus colaboradores sospechan que eso se debe a que las fracturas de los hombres tendían a ser en los huesos de la parte inferior del cuerpo, que son más propensos a conducir a una estadía en el hospital.

Aunque el aumento en las lesiones podría estar relacionado sobre todo con el crecimiento del deporte, otros factores podrían estar entrando en juego, dijo a NBC News el Dr. Eric Bowman, profesor asistente de cirugía ortopédica del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

"No basta con coger un remo y salir a la calle", dijo. "Al igual que con cualquier deporte, tienes que aprender la mecánica y la forma que conduce a un mejor rendimiento y prevención de lesiones. Es posible que algunas personas no hayan aprendido lo suficiente o no estén físicamente preparadas de antemano".

Aunque el pickleball podría ayudar al corazón, el estudio muestra que las personas deben tener cuidado con la forma en que comienzan, dijo a NBC News el Dr. Spencer Stein, profesor asistente de cirugía ortopédica en la división de medicina deportiva de Langone Health de la NYU, en la ciudad de Nueva York.

"Hay que tener cuidado cada vez que se entra en un nuevo deporte", dijo Stein. "Debe ser examinado por su médico de atención primaria y hacerse una prueba de detección de osteoporosis o adelgazamiento de los huesos".

También es importante que caliente antes de jugar y elija los zapatos adecuados para el deporte, dijo Stein.

Por último, pero no menos importante, debes aprender a caerte de una manera que sea poco probable que provoque lesiones, dijo. "Si caes más hacia un lado, puedes proteger tu cabeza, pero sin poner en riesgo tus muñecas", anotó.

FUENTE: Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos, reunión anual, 12 de febrero de 2024; Noticias de la NBC