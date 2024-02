Los CDC reinician la campaña nacional contra el tabaquismo, con un enfoque en los mentolados

MARTES, 6 de febrero de 2024 (HealthDay News) -- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. han reanudado una campaña nacional que usa las historias de exfumadores para advertir a los estadounidenses sobre los muchos peligros del tabaco para la salud.

Te puede interesar: ¿Por qué algunas personas siempre contraen COVID-19 y otras nunca? La explicación de la ciencia

Conocida como la campaña "Consejos de ex fumadores", siete nuevas personas aparecen en anuncios que comparten sus historias sobre cómo fumar cigarrillos dañó su salud.

Una táctica es nueva en esta última ronda de anuncios: apuntan directamente a los daños de los cigarrillos mentolados, que se han vuelto populares entre las minorías y en las comunidades marginadas.

Te puede interesar: Los problemas de audición también pueden afectar la salud mental

"Muchos de los nuevos anuncios de este año incluyen mensajes sobre los daños de los cigarrillos mentolados, que pueden contribuir a las disparidades en la salud relacionadas con el tabaco", anotó la agencia en un comunicado de prensa. "El mentol en los cigarrillos puede hacer que sea más fácil comenzar a fumar y más difícil dejar de fumar".

Tammy W. es una de las ex fumadoras de cigarrillos mentolados que aparecen en la campaña. Ávida corredora, la mujer de 50 años comía sano y evitaba las drogas y el alcohol, pero tenía un "pasatiempo secundario" de fumar cigarrillos mentolados, como muchos miembros de su tribu Little Travers Bay Bands of Odawa Indians.

Te puede interesar: Un medicamento para bajar de peso reduce la presión arterial en personas obesas, según un estudio

Después de tener dolores en el pecho durante una carrera diaria de 10 millas cuando tenía 44 años, fue a ver a su médico y le dijeron que necesitaba una cirugía a corazón abierto de inmediato. Durante la operación, se desplomó tres veces y sufrió un derrame cerebral. Desde entonces se ha recuperado, pero ya no puede correr tan lejos.

Tammy dejó de fumar poco después de su cirugía.

"La cirugía a corazón abierto y la posibilidad de morir me motivaron", dijo en el comunicado de prensa de los CDC. "La vida es un regalo. Quiero quedarme aquí todo el tiempo que pueda".

Más de 45 exfumadores, que no fueron identificados con sus apellidos, comparten sus historias como parte de la campaña.

La primera iteración de la campaña se llevó a cabo de 2012 a 2018 e impulsó a 16.4 millones de fumadores a intentar dejar de fumar, de los cuales 1 millón lo hizo, según muestran las encuestas de los CDC.

Aunque el consumo de cigarrillos ha caído a uno de los niveles más bajos en la historia de EE. UU., la proporción de los que fuman mentolados ha ido en aumento, según los CDC.

Los jóvenes, las minorías raciales y étnicas, las personas LGBTQ+, las mujeres, las personas con bajos ingresos y las que tienen afecciones de salud mental son más propensas a fumar cigarrillos mentolados que otros grupos, dijo la agencia.

¿Por qué los cigarrillos mentolados pueden ser tan atractivos?

El mentol enmascara el sabor y el olor del tabaco y enfría la garganta, lo que facilita la inhalación. Eso mejora los efectos de la nicotina en el cerebro y puede hacer que los cigarrillos sean aún más adictivos, según los CDC.

Fumar cigarrillos mata a más de 480,000 estadounidenses cada año, y 16 millones de estadounidenses viven con al menos una enfermedad grave relacionada con el tabaquismo, según muestran los datos de los CDC .

Prohibir los cigarrillos mentolados salvaría hasta 654,000 vidas en 40 años, incluidos 255,000 miembros de la comunidad negra, según un estudio de 2022.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de EE. UU. está sopesando una prohibición federal de los cigarrillos mentolados y los cigarros saborizados.

En octubre, la FDA envió las reglas finales sobre la prohibición de los cigarrillos mentolados a la Casa Blanca para su revisión. Pero las cosas se han estancado desde que se presentó a la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca.

Este retraso ha frustrado a los grupos antitabaco, reportó CNN .

"En un final de 2023 extremadamente decepcionante, la Casa Blanca cedió a la presión de la industria tabacalera y no avanzó en 2023 con la finalización de las reglas para eliminar el mentol como sabor característico en los cigarrillos y prohibir todos los sabores característicos en los cigarros", escribió la Asociación Americana del Pulmón en su informe anual sobre el estado del control del tabaco. "Esta falta de acción prioriza la política y las ganancias de la industria tabacalera sobre la salud pública si la Casa Blanca no finaliza las reglas".

Más información

Visita la página de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. para obtener más información sobre cómo dejar de fumar.

FUENTE: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., comunicado de prensa, 5 de febrero de 2024; CNN