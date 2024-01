El trastorno obsesivo-compulsivo se relaciona con un aumento de la mortalidad

LUNES, 22 de enero de 2024 (HealthDay News) -- Los individuos con trastorno obsesivo compulsivo (TOC) tienen un riesgo más alto de mortalidad por todas las causas, según un estudio publicado en la edición en línea del 17 de enero de la revista The BMJ.

Lorena Fernández de la Cruz, Ph.D., del Instituto Karolinska en Estocolmo, y sus colegas llevaron a cabo un estudio de cohorte emparejado basado en la población y cohorte de hermanos para estimar el riesgo de mortalidad por todas las causas y por causas específicas en personas con TOC. La cohorte poblacional incluyó a 61.378 personas con TOC y 613.780 personas no afectadas emparejadas por sexo, año de nacimiento y condado de residencia; la cohorte de hermanos incluyó a 34,085 personas con TOC y 47,874 hermanos completos no afectados. Las cohortes fueron seguidas durante una mediana de 8,1 años.

Durante el periodo de estudio, fallecieron 4.787 personas con TOC y 30.619 no afectadas (tasas brutas de mortalidad, 8,1 y 5,1 por 1.000 años-persona, respectivamente). Los investigadores encontraron que las personas con TOC tenían un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas y mortalidad por causas naturales y causas no naturales (cocientes de riesgo, 1,82, 1,31 y 3,30, respectivamente) en los modelos de riesgo ajustados por año de nacimiento, sexo, condado, condición migrante y variables sociodemográficas. En la cohorte de TOC, las causas naturales de muerte más altas incluyeron las debidas a enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; trastornos mentales y del comportamiento; y enfermedades de los sistemas nervioso, circulatorio, respiratorio, digestivo y genitourinario; Por el contrario, el riesgo de muerte por neoplasias fue menor. De las causas no naturales, el cociente de riesgo más alto se observó para el suicidio, seguido de los accidentes.

"Se deben implementar mejores estrategias de vigilancia, prevención e intervención temprana para reducir el riesgo de resultados fatales en las personas con TOC", escriben los autores.

Varios autores revelaron vínculos con las industrias farmacéutica, editorial y de tecnología médica.

