Un medicamento podría ayudar a los sobrevivientes de cáncer infantil a evitar la insuficiencia cardíaca posterior

VIERNES, 12 de enero de 2024

Pero un fármaco ya aprobado podría ayudar a reducir ese riesgo, según un nuevo informe publicado el 9 de enero en la revista The Lancet Oncology.

Un medicamento para relajar los vasos sanguíneos llamado carvedilol es seguro para los sobrevivientes de cáncer infantil y es prometedor para reducir los efectos de las lesiones cardíacas causadas por la quimioterapia.

"El creciente número de supervivientes de cáncer infantil hace que el desarrollo de intervenciones tempranas sea imperativo", señaló la investigadora , la Dra. Saro Armenian, catedrática de pediatría del Centro Oncológico Pediátrico City of Hope, en Los Ángeles.

"Ayudar a los niños a sobrevivir al cáncer no es suficiente. También debemos optimizar la salud de los pacientes para que no tengan que enfrentarse a efectos secundarios potencialmente mortales décadas después de estar libres de cáncer", añadió Armenian en un comunicado de prensa de City of Hope.

El ensayo se enfocó en un efecto secundario devastador a largo plazo de una clase de quimioterapia llamada antraciclinas: un mayor riesgo de insuficiencia cardiaca, en la que el corazón se debilita demasiado para bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo.

El daño de la quimioterapia surte efecto gradualmente con el tiempo, a medida que el músculo cardíaco se adelgaza y las cavidades del corazón se agrandan.

Desafortunadamente, la cascada descendente es irreversible después de que la función cardíaca comienza a disminuir, por lo que es urgente que se encuentren medios para proteger a los sobrevivientes de cáncer infantil antes de que comiencen los problemas.

El carvedilol es un betabloqueante que se usa para tratar la presión arterial alta y la insuficiencia cardíaca. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el medicamento en 1995 y ahora está disponible como genérico.

En el ensayo participaron 182 supervivientes de cáncer infantil de Estados Unidos y Canadá que tomaron dosis relativamente bajas de carvedilol o un placebo durante dos años.

Los resultados muestran que el ensayo clínico no logró su objetivo de disminuir el adelgazamiento del músculo cardíaco y el agrandamiento de las cámaras.

Sin embargo, hubo mejoras significativas en la tensión de la pared de la cámara inferior izquierda del corazón, o ventrículo, señalaron los investigadores. Este es un biomarcador anterior del empeoramiento de la salud del corazón.

Además, más pacientes que recibieron placebo desarrollaron un declive clínicamente significativo en la función cardiaca que los que tomaron carvedilol: seis frente a dos, dijo Armenian.

"El mayor beneficio se observó en los participantes que eran supervivientes a muy largo plazo, así como en los que se adherían mucho a la medicación del estudio", dijo Armenian.

En general, el ensayo "prepara el escenario para un ensayo clínico de fase 3 que podría demostrar un beneficio significativo para ciertos pacientes que tienen un riesgo especialmente alto de deterioro irreversible de la función cardiaca tras completar la terapia contra el cáncer", dijo Armenian.

