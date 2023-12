Las estatinas podrían retrasar la progresión de la enfermedad de Alzheimer

JUEVES, 28 de diciembre de 2023 (HealthDay News) -- En hallazgos preliminares, unos investigadores suecos afirman que tomar una estatina para reducir el colesterol también podría ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

Te puede interesar: Las pantallas están en todas partes: cómo proteger la visión

El estudio no puede probar causalidad, pero podría allanar el camino a un ensayo que podría confirmar ese vínculo, dijo la autora del estudio, Sara García-Ptacek, profesora asociada de neurociencia del Instituto Karolinska, en Estocolmo.

El estudio fue observacional, lo que significa que fue una mirada a datos pasados, no un ensayo "prospectivo" de referencia.

Te puede interesar: La increíble historia de dos gemelas nacidas de una mujer con dos úteros

El equipo sueco analizó los datos de 15,500 personas diagnosticadas con demencia que también tenían problemas cardiacos, lo que sugiere que podrían beneficiarse del uso de una estatina. Alrededor de 11,000 de ellos usaron una estatina.

A los que se les dio seguimiento durante tres años, "las personas con demencia de Alzheimer tratadas con estatinas tuvieron un mejor desarrollo cognitivo con el tiempo", señaló García-Ptacek en un comunicado de prensa del instituto.

Te puede interesar: El invierno es la temporada ideal para las alergias en interiores

Eso fue cierto "aunque eran más propensos a tener diagnósticos como hipertensión, enfermedad cardiovascular y diabetes, todos los cuales son factores de riesgo de demencia", añadió.

Pero los hallazgos, que aparecen en la edición del 20 de diciembre de la revista Alzheimer's Research and Therapy, siguen siendo preliminares.

"Los resultados del estudio no significan que ahora tengamos evidencias de que las personas con demencia deban ser tratadas con estatinas", enfatizó García-Ptacek. "Pero, por otro lado, no vemos ningún apoyo para no hacerlo. Por lo tanto, si una persona necesita estatinas para los niveles altos de lípidos [grasas] en la sangre, un diagnóstico de demencia no debe detener el tratamiento".

Mientras tanto, una mejor investigación podría confirmar cualquier beneficio y determinar quién podría beneficiarse más.

"Creemos que solo ciertos pacientes con demencia de Alzheimer podrían beneficiarse de las estatinas, y que los ensayos clínicos anteriores han sido demasiado pequeños para mostrar diferencias significativas", dijo García-Ptacek. "Nuestra idea es tratar de cristalizar qué grupos de pacientes se benefician más y por qué, antes de embarcarnos en ensayos clínicos".

Más información

Puedes obtener más información sobre la enfermedad de Alzheimer en la Alzheimer's Association.

FUENTE: Instituto Karolinska, comunicado de prensa, 19 de diciembre de 2023