Pediatras ofrecen 8 propósitos a los padres para "comenzar el año con el pie derecho"

MARTES, 26 de diciembre de 2023 (HealthDay News) -- Con frecuencia, los propósitos de Año Nuevo se centran en la pérdida de peso y los cambios personales en el estilo de vida, pero establecer buenas metas de crianza también vale la pena, señalan los pediatras.

"Este es un buen momento para dar un paso atrás, tomar un respiro y ver cómo nosotros, como familia, nos cuidamos a nosotros mismos y a los demás", dijo la pediatra Dra. Steph Lee. "¿Qué es lo que ya estamos haciendo bien? Celebremos eso primero. Luego, pensemos en las formas en que podemos mejorar juntos y creemos una lista de metas familiares individuales y compartidas para el nuevo año".

"Tal vez este sea el año en que decidas unirte a un grupo de padres en busca de apoyo, o tal vez sea hora de que digas "no" a algunas cosas, si se has sentido sobrecargado en el último año", planteó Lee en un comunicado de prensa de la Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics). "Tu pediatra puede ayudarte con la salud de tu hijo, pero también nos preocupamos por los padres... Porque cuando los padres se sienten mejor, crean un ambiente saludable para que los niños prosperen".

Lee sugirió los siguientes ocho objetivos que podrían ayudar a las familias a prosperar en 2024:

Obtén las vacunas recomendadas. Las vacunas son la mejor manera de protegerse a sí mismo, a sus hijos y a otros seres queridos de la gripe, el VRS y el COVID. Llama al pediatra de tus hijos para asegurarte de que tengan todas las vacunas recomendadas y recuérdales que los buenos hábitos de higiene de manos ayudan a prevenir la propagación de gérmenes

Haz el bien digital. ¿Qué están viendo tus hijos en la televisión y en línea? Haz un plan familiar de uso de los medios de comunicación y trate de evitar que los juegos de video se conviertan en un hábito poco saludable. Recuerda que el tiempo frente a la pantalla no siempre debe hacerse solo. Miren un programa o jueguen un videojuego juntos y discutan lo que está sucediendo. El tiempo frente a la pantalla puede convertirse en tiempo de unión cuando los adultos participan

Lean juntos. En el caso de los niños más pequeños, incorpóralo a la rutina de la hora de acostarse. En el caso de los niños mayores y los adolescentes, compartan su libro favorito y tomen turnos para leer en voz alta o escuchar audiolibros juntos

Sal y explora. Pasar tiempo al aire libre puede ser un gran estimulante del estado de ánimo y ayudar a las familias a realizar la actividad física necesaria y la vitamina D. También le da a los ojos de tu hijo un descanso saludable de las pantallas y lo ayuda a dormir mejor por la noche

Revisa los límites de las sillas para auto. Los niños crecen rápido y pueden superar las sillas para auto más rápido de lo que los padres creen. Mantén a los niños mirando hacia atrás el mayor tiempo posible, hasta el límite permitido por la silla de bebé. Esto comúnmente incluye a los niños menores de 2 años y a la mayoría de los niños de hasta 4 años. Averigüa si hay alguna nueva ley relacionada con las sillas para auto que pueda entrar en vigencia en tu estado en el nuevo año

Cocinar en familia. Muchas familias disfrutan horneando galletas o pasteles todos juntos durante las fiestas. Continúa la diversión en el nuevo año. Elije momentos especiales para cocinar juntos e involucra a los niños, desde elegir recetas hasta comprar ingredientes en la tienda. Si tu hijo es quisquilloso con la comida, esto puede hacer que pruebe alimentos nuevos y saludables

Prepara un kit familiar para desastres. Es aterrador pensar cómo los desastres como ventarrones, incendios forestales, huracanes o tornados podrían afectar a su familia, pero los eventos climáticos extremos son cada vez más frecuentes debido al cambio climático. Estar preparado es una forma de tener menos miedo. Pregúnta a tus hijos qué querrían con ellos en caso de desastre y reúne las necesidades como alimentos no perecederos, linternas y agua embotellada

Cuida tu salud mental. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste una revisión? ¿Has descansado bien? La depresión y la ansiedad pueden ocurrir tanto a las mamás como a los papás durante y después del embarazo, incluso hasta tres años después de tener un hijo. En los EE.UU. la Línea Directa Nacional de Salud Mental Materna está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, llamando al 1-833-943-5746. Ubica la línea de emergencia en tu país o ciudad y ponla en un lugar de fácil acceso.

