Un nuevo fármaco podría ser eficaz para la infección por lentes de contacto

MIÉRCOLES, 6 de diciembre de 2023 (HealthDay News) -- La combinación de polihexanida (PHMB) y propamidina es segura y efectiva para tratar la rara infección ocular llamada queratitis por Acanthamoeba (QA) que afecta la visión, según un estudio publicado recientemente en la revista Ophthalmology.

Te puede interesar: ¿Podría el cuello ser el culpable de los dolores de cabeza más comunes?

John K.G. Dart, D.M., del Hospital Oftalmológico Moorfields en Londres, y sus colegas compararon PHMB tópica 0.02 por ciento (0.2 mg/mL) + propamidina 0.1 por ciento (1 mg/mL) con PHMB 0.08 por ciento (0.8 mg/mL) + placebo (PHMB 0.08 por ciento) para el tratamiento de la QA. El análisis incluyó a 127 pacientes.

Los investigadores encontraron que la tasa de curación médica ajustada en un plazo de 12 meses fue del 86.6 por ciento (no ajustada, 88.5 por ciento) para PHMB 0.02 por ciento + propamidina y 86.7 por ciento (no ajustada, 84.9 por ciento) para PHMB 0.08 por ciento. Los resultados cumplieron con el requisito de no inferioridad para el PHMB de 0,08 por ciento (diferencia ajustada, 0,1 puntos porcentuales; límite de confianza unilateral inferior del 95 por ciento, -8,3 puntos porcentuales). Para ambos grupos, los resultados secundarios fueron similares: una media de agudeza visual mejor corregida de 20/20 y una tasa general de fracaso del tratamiento del 13,4 por ciento, de los cuales el 6,3 por ciento requirió queratoplastia terapéutica. No se produjeron eventos adversos graves relacionados con el medicamento.

Te puede interesar: ¿Las redes sociales aumentan las probabilidades de que los adolescentes consuman drogas y tengan relaciones sexuales riesgosas?

"Esperamos que nuestros nuevos hallazgos robustos con polihexanida al 0,08 por ciento cambien las reglas del juego para el tratamiento de la QA, al mejorar el acceso y la consistencia del tratamiento, abordando las necesidades actualmente insatisfechas de los pacientes", dijo Dart en un comunicado.

Varios autores revelaron vínculos con compañías farmacéuticas, incluida SIFI S.p.A., que patrocinó y financió el ensayo.

Te puede interesar: Por qué es importante la consulta médica ante la migraña y optar medicamentos de prescripción

Resumen/Texto completo