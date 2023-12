Cualquier tratamiento para abuso de drogas puede ayudar a los hombres homosexuales a dejar las metanfetaminas

MARTES, 5 de diciembre de 2023 (HealthDay News) -- El abuso de metanfetaminas ha plagado a la comunidad gay durante mucho tiempo, pero un estudio reciente encuentra que cualquier forma de tratamiento para el abuso de sustancias puede ayudar a los usuarios a dejar el mal hábito.

Te puede interesar: ¿Podría el cuello ser el culpable de los dolores de cabeza más comunes?

En un comunicado de prensa, investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles explicaron que los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres son "una población que se ha visto afectada de manera desproporcionada por la crisis de metanfetaminas de EE. UU. en los últimos años".

El tratamiento por abuso de sustancias está disponible para estos hombres, pero ¿realmente puede ayudarlos a dejar las metanfetaminas?

Te puede interesar: La inflamación persistente podría provocar problemas cerebrales en exjugadores de fútbol americano

En un nuevo estudio, investigadores dirigidos por la epidemióloga de la UCLA Allison Rosen rastrearon los resultados de 285 hombres de Los Ángeles que dijeron que habían consumido metanfetaminas al menos una vez durante el periodo de estudio de 2014 a 2022.

El grupo de Rose encontró que si esos hombres participaban en cualquier forma de tratamiento por abuso de sustancias, incluso si era por otra droga, como los opioides o el cannabis, las tasas de uso de metanfetaminas se reducían.

Te puede interesar: Por qué es importante la consulta médica ante la migraña y optar medicamentos de prescripción

Eso incluyó reducciones en el uso diario y períodos de abstinencia total.

El estudio "habla del hecho de que aunque las opciones de tratamiento para las metanfetaminas son limitadas, es importante poder intentar aumentar el acceso al tratamiento para las personas y aumentar las opciones de tratamiento", planteó Rosen en el comunicado de prensa de la UCLA. "Y ese tipo de tratamiento parece funcionar. Realmente no podemos decir cuál es el mecanismo, pero tal vez el simple hecho de estar conectado al sistema de tratamiento es valioso en sí mismo".

El estudio aparece en una edición reciente de la revista Journal of Substance Use and Addiction Treatment.

El abuso de metanfetaminas es un problema creciente en todo Estados Unidos. Un estudio de los Institutos Nacionales de Salud, publicado en 2021, mostró que la cantidad de adultos que dijeron que habían consumido metanfetaminas al menos 100 días al año aumentó un 66% de 2015 a 2019.

Ese aumento condujo a más muertes trágicas: el estudio encontró que el número de sobredosis fatales aumentó en un 180% durante el mismo período de tiempo.

Los hombres homosexuales y bisexuales se han visto especialmente afectados. Los estudios han mostrado que son más propensos a usar metanfetaminas, y el uso también puede aumentar las probabilidades de contraer el VIH, anotaron los investigadores.

Las opciones de tratamiento para ayudar a las personas a dejar las metanfetaminas son limitadas, pero el nuevo estudio sugiere que cualquier forma de tratamiento puede ayudar.

"Lo que es realmente importante aquí es que estamos proporcionando algunas evidencias fuera del entorno de los ensayos clínicos muy controlados de que el tratamiento para el uso de sustancias podría ayudar a las personas a reducir su uso de metanfetaminas", dijo Rosen.

Más información

Obtenga más información sobre el abuso de metanfetaminas en el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas.

FUENTE: Universidad de California en Los Ángeles, comunicado de prensa, 29 de noviembre de 2023