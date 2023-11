Los viajes durante las fiestas elevan los niveles de estrés: consejos para afrontar este momento

“Ser calmado, educado y profesional puede ayudar a reducir el caos y construir alianzas entre otros pasajeros”, dijo uno de los expertos

(HealthDay News) -- El tráfico, las multitudes y los retrasos e interrupciones imprevistas pueden convertir los viajes de vacaciones de celebratorios a caóticos en un instante, especialmente si eres propenso a la ansiedad.

Ser consciente de tus desencadenantes puede ayudarte a estar preparado para cualquier contratiempo que surja. ”Los desencadenantes podrían incluir la incertidumbre del tráfico, retrasos en los vuelos, estar en lugares públicos o ver a amigos y familiares durante las vacaciones”, dijo el Dr. Asim Shah, profesor y vicepresidente ejecutivo de psiquiatría y ciencias del comportamiento en el Baylor College of Medicine en Houston.

“Basado en tus desencadenantes, puedes hacer un plan.”Un buen plan comienza con descansar bien la noche antes de tu viaje, comer saludablemente y evitar el alcohol y las drogas, que pueden empeorar la ansiedad, dijo Shah en un comunicado de prensa de Baylor.

Sugiere hacer ejercicio antes de salir de casa, ya que las endorfinas liberadas durante el ejercicio ayudan a aliviar la ansiedad y la energía nerviosa.”Ten un plan, distráete y asegúrate de que estás seguro”, dijo.

Si volar te genera ansiedad y el tiempo lo permite, toma el coche en lugar del avión, pero trata de evitar las carreteras durante las horas pico, sugirió Shah. Si viajas en avión, considera reservar tu viaje para llegar un día antes. Shah también recomienda salir por la mañana y tener un plan de respaldo en caso de que tu vuelo se retrase o cancele.”No pierdas tiempo”, dijo.

“Llega al aeropuerto temprano para prepararte para las largas filas y problemas de estacionamiento. Si puedes, toma un vuelo directo, recomendó, y lleva un cambio de ropa, medicamentos y artículos importantes en tu equipaje de mano si vas a facturar maletas. Un libro, un juego o una película te distraerán en el aire.Con las interrupciones de pasajeros en aumento, algunas personas están nerviosas de estar cerca de otros y pueden alterarse por cosas pequeñas, señaló Shah.Esta combinación de descontento e interrupciones está directamente relacionada con un sistema cerebral que reacciona anormalmente a situaciones disruptivas en lugar de responder pacíficamente, dijo. Intenta mantener la calma.

“Ser calmado, educado y profesional puede ayudar a reducir el caos y construir alianzas entre otros pasajeros”, dijo Shah.Un pasajero disruptivo puede causar ansiedad y angustia a todos los demás en el avión, señaló Shah.

Enfatizó que los pasajeros no deben intentar intervenir en disputas. No tienen autoridad y pueden empeorar las cosas, señaló.Si surge un problema, mantén la calma y la tranquilidad y notifica a la tripulación. Luego, acude en su rescate si necesitan apoyo cuando lleguen para intervenir, agregó.Más informaciónLa Administración Federal de Aviación tiene consejos para prepararse para un viaje en avión.FUENTE: Baylor College of Medicine, comunicado de prensa, 20 de noviembre de 2023

Qué significa para ti planificar con anticipación y darte suficiente tiempo para llegar a tu destino puede ayudar a reducir la ansiedad en los viajes de la temporada vacacional.