Filtros de aire probablemente no reducirán las probabilidades de que te enfermes: estudio

Puntos claveLos sistemas de filtros de aire no parecen reducir el riesgo de contraer una infección transmitida por el aire en entornos del mundo real

La evidencia de 32 estudios previos no encontró que una buena ventilación ofreciera protección contra las infecciones

Sin embargo, aún no se han publicado estudios sobre filtración de aire realizados durante la pandemia.

VIERNES, 17 de noviembre de 2023 (Noticias de HealthDay) -- Los filtros de aire pueden ayudar a mantener el aire de tu hogar fresco, pero una nueva revisión encuentra que no parecen reducir tu riesgo de contraer un virus transmitido por el aire.Las tecnologías diseñadas para hacer los espacios interiores más seguros contra las infecciones no son efectivas en el mundo real, argumentan investigadores de la Universidad de East Anglia en el Reino Unido.El equipo analizó datos de 32 estudios anteriores en los que se probaron tecnologías de tratamiento del aire en entornos reales como escuelas o instalaciones de enfermería.'Los tipos de tecnologías que consideramos incluyeron filtración, luces germicidas, ionizadores y cualquier otra forma de eliminar o desactivar de forma segura los virus en el aire respirable', dijo la investigadora principal, la Dra. Julii Brainard, de la Escuela Médica de Norwich de la Universidad de East Anglia.Los datos agrupados revelaron que los sistemas de filtrado no hicieron nada para evitar que las personas contraigan infecciones respiratorias o gastrointestinales transmitidas por el aire.'En resumen, no encontramos evidencia sólida de que las tecnologías de tratamiento del aire probablemente protejan a las personas en entornos reales', dijo Brainard en un comunicado de prensa de la universidad. 'La evidencia combinada fue que estas tecnologías no detienen ni reducen las enfermedades.''Nuestros hallazgos son decepcionantes, pero es vital que los responsables de la toma de decisiones de salud pública tengan un panorama completo', agregó Brainard.El estudio se publicó el 16 de noviembre en la revista Preventive Medicine.Los investigadores señalaron que todos los estudios en su revisión se realizaron antes de la pandemia. Ninguno de los estudios de tratamiento del aire iniciados durante la era del COVID se ha publicado todavía.'Esperemos que esos estudios que se han realizado durante el COVID se publiquen pronto y podamos hacer un juicio más informado sobre cuál pudo haber sido el valor del tratamiento del aire durante la pandemia', dijo Brainard.Más informaciónLos Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la ventilación en edificios.FUENTE: Universidad de East Anglia, comunicado de prensa, 16 de noviembre de 2023

Qué significa para ti Hacer funcionar un sistema de filtro de aire en tu hogar puede ayudar a tu salud de otras maneras, pero la evidencia sugiere que no reducirá tu riesgo de contraer una infección respiratoria transmitida por el aire.