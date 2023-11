FDA investiga la canela como fuente de plomo en productos de puré de frutas

VIERNES, 17 de noviembre (Healthday News) -- La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) dijo el viernes que ha encontrado evidencia preliminar de que la canela puede ser la fuente de los altos niveles de plomo en bolsitas de puré de frutas que han enfermado a 34 niños.La agencia, en asociación con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., ha estado investigando enfermedades vinculadas al consumo de bolsitas de puré de frutas de Manzana y Canela fabricadas en Ecuador y vendidas bajo las marcas WanaBana, Weis y Schnucks. Todos estos productos ya han sido retirados del mercado.En su alerta actualizada, la FDA dijo que los funcionarios de salud han detectado niveles muy altos de plomo en una muestra del producto WanaBana Manzana Canela Pura recolectada de Dollar Tree. El nivel detectado fue de 2.18 partes por millón, lo cual es más de 200 veces mayor que el nivel de acción que la FDA ha propuesto en una guía preliminar para purés de frutas y productos similares destinados a bebés y niños pequeños.Hasta ahora, el análisis de muestras de bolsitas de puré de frutas WanaBana, Weis y Schnucks que no contienen canela y no forman parte del retiro del mercado no ha mostrado niveles elevados de plomo.La agencia dijo que su hipótesis principal es ahora que la canela utilizada en las bolsitas retiradas es probablemente la fuente de contaminación, pero la agencia aún no ha podido recolectar y probar muestras de la canela utilizada en los productos retirados. La FDA agregó que está trabajando con las autoridades ecuatorianas para identificar la fuente de la canela, al mismo tiempo que examina los envíos entrantes de canela de varios países en busca de contaminación por plomo.En su alerta inicial sobre el retiro del mercado emitida a fines de octubre, la FDA dijo que cuatro niños en Carolina del Norte fueron los primeros en tener altos niveles de plomo en su sangre vinculados a los productos WanaBana.Ahora se han reportado casos de niveles altos de plomo en la sangre en niños en 22 estados: Alabama, Arkansas, California, Connecticut, Florida, Illinois, Luisiana, Maryland, Michigan, Misuri, Nebraska, Nuevo Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia y Washington.Por ley, los fabricantes de alimentos tienen la responsabilidad de prevenir peligros químicos cuando sea necesario, señaló la FDA. Esto incluye medidas para reducir o eliminar la presencia de plomo en sus productos.La FDA ha advertido a las familias que no coman ni sirvan estos productos y les anima a desechar las bolsitas o devolverlas a la tienda donde las compraron para obtener un reembolso.Los cuidadores deben llevar a cualquier niño que haya comido estos productos a hacerse análisis de sangre para verificar la exposición al plomo, agregó el CDC.El plomo es tóxico para los humanos, particularmente para los niños, y no existe un nivel seguro de exposición, dicen los CDC. La exposición puede causar retrasos en el desarrollo en los niños. Los síntomas iniciales del envenenamiento por plomo pueden incluir dolores de cabeza, estómago y músculos, vómitos, anemia, irritabilidad, fatiga y pérdida de peso.Más informaciónVisite el CDC para más información sobre los peligros de la exposición al plomo.FUENTE: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., alerta de salud, 17 de noviembre de 2023

