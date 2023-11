Dos úteros, dos bebés: la historia de una mujer

JUEVES, 16 de noviembre de 2023 (Healthday News) -- Las posibilidades de que una mujer tenga dos úteros son raras, pero las probabilidades de quedar embarazada al mismo tiempo en cada útero son aún más raras.Pero una mujer de Alabama está experimentando justo eso.Kelsey Hatcher nació con dos úteros, cada uno con su propio cuello uterino, una condición médicamente conocida como útero didelfo. Ella está esperando dos niñas, una en cada útero, con una fecha de parto oficial para el día de Navidad, informó NBC News.Cuando Hatcher descubrió su condición durante su primera ecografía la primavera pasada, dijo que su esposo dudaba cuando le contó la sorprendente noticia."Él dijo, 'Estás mintiendo'. Yo dije, 'No, no lo estoy'", dijo Hatcher, quien ya tiene tres hijos de 7, 4 y 2 años.Solo alrededor de 3 en 1,000 mujeres nacen con dos úteros, y las posibilidades de estar embarazada en ambos son de al menos 1 en un millón, según el Dr. Richard Davis, especialista en obstetricia y ginecología del Hospital de la Universidad de Alabama. Davis está asesorando a Hatcher durante su embarazo y ha asistido en la mayoría de sus ecografías."He atendido a varias mujeres que tienen un útero doble, y la mayoría de las veces han tenido buenos resultados, pero nunca he atendido a una con gemelos en cada uno, seguro", dijo Davis a la afiliada de NBC, WVTM.Los bebés, que están creciendo normalmente, provienen de óvulos separados y no serán idénticos, por lo que Davis señaló que el término "gemelos fraternos" podría ser una forma más precisa de describirlos.Debido a que el parto requerirá más planes de contingencia y profesionales de la salud, el embarazo de Hatcher se considera de alto riesgo. Existe una fuerte posibilidad de que cada útero comience a contraerse en momentos diferentes, lo que significa que las hermanas podrían nacer con horas o días de diferencia.Para acortar su tiempo de recuperación, Hatcher planea un parto natural, pero aún podrían haber complicaciones independientemente del método que elija, explicó Davis."La cesárea es un poco más arriesgada de lo habitual, porque tienes que hacer una incisión en cada útero", dijo Davis. "Eso son dos incisiones y más pérdida de sangre".Para un parto vaginal, las preocupaciones serían asegurar que los bebés permanezcan seguros durante el trabajo de parto y tengan frecuencias cardíacas fetales normales, añadió.Por ahora, Hatcher necesitará hacerse una ecografía cada semana para monitorear las condiciones de sus bebés, dijo David.Más informaciónVisite la Clínica Mayo para obtener más información sobre el útero didelfo.FUENTE: NBC News

Te puede interesar: Un análisis de sangre podría predecir el empeoramiento de la Esclerosis Múltiple

Qué significa para ti Una mujer de Alabama con dos úteros concebió en ambos y dará a luz a dos niñas alrededor de Navidad.