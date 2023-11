¿Qué es la babesiosis, una enfermedad transmitida por garrapatas?

Puntos clave La enfermedad de Lyme no es la única enfermedad que puedes contraer a través de garrapatas infectadas

Los científicos dicen que los casos de babesiosis están en aumento en los Estados Unidos

Transmitida por la garrapata de patas negras, este parásito ataca a los glóbulos rojos y puede volverse grave en personas mayores y en aquellas que tienen el sistema inmunológico comprometido

MIÉRCOLES, 15 de noviembre de 2023 (HealthDay News) -- Probablemente ya sabes que la enfermedad de Lyme puede ser transmitida por garrapatas, pero ¿has oído hablar de la babesiosis?Es una enfermedad diferente causada por la mordedura de una garrapata de venado, y los casos están aumentando en los Estados Unidos, dicen científicos de la Universidad de Vermont y la Universidad de Tufts.La babesiosis es causada por parásitos que viven en los glóbulos rojos. Se transmite a través de garrapatas de patas negras (Ixodes scapularis). Estos arácnidos tienen abdomen rojo distintivo. Son del tamaño de una semilla de sésamo.Las garrapatas de venado son prevalentes en el noreste y el medio oeste superior de los EE. UU.El parásito que transmiten se llama Babesia microti.Los casos de babesiosis se habían expandido a ocho estados del noreste para 2019, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.Entre 2011 y 2019, Vermont vio el mayor crecimiento en casos. Ese estado tuvo un aumento del 1,602% en la ocurrencia de la enfermedad."La babesiosis puede ser causada por varios parásitos en América del Norte, pero la gran mayoría son causados ​​por un tipo que es transmitido por garrapatas de patas negras", explicó Robert Smith. Él es director de la división de enfermedades infecciosas en el Centro Médico de Maine y profesor de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Vermont.

Smith también es uno de los tres investigadores en una reciente subvención de más de $1 millón de los CDC para analizar registros de salud electrónicos y rastrear enfermedades transmitidas por garrapatas, incluyendo Lyme y babesiosis. Los otros dos investigadores son Edouard Vannier, investigador en la división de medicina geográfica y enfermedades infecciosas en el Centro Médico de Tufts en Boston, y Linden Hu, el Profesor Paul y Elaine Chervinsky de Inmunología en Tufts."Nuestra investigación ha mostrado un aumento en el número de garrapatas que llevan parásitos Babesia patógenos", dijo Smith en un comunicado de prensa de Tufts.Cuando estás infectado, podrías sentirte como si tuvieras gripe. Pero muchas personas no tienen síntomas en absoluto: alrededor del 20% de los infectados están libres de síntomas.Aquellos que sí se sienten enfermos notarán síntomas entre una y cuatro semanas después de ser mordidos por una garrapata infectada. Pueden experimentar fiebre, fatiga, escalofríos, sudores, pérdida de apetito, dolores musculares y dolor de cabeza, dijo Smith.La diarrea, náuseas o vómitos son predictores de una infección grave, dijeron los investigadores.Un médico puede identificar los parásitos en tu sangre a través de un análisis de sangre. Tratarán la enfermedad con medicamentos antimicrobianos o, si estás muy enfermo, con una transfusión de sangre. Esto reduce rápidamente el número de glóbulos rojos infectados en tu sangre.Los síntomas pueden durar hasta dos semanas, pero a menudo disminuyen dentro de uno o dos días después de comenzar el tratamiento.La enfermedad no se puede transmitir de persona a persona, y hay una probabilidad muy baja de adquirir babesiosis a través de una transfusión de sangre, o de transmisión de madre a hijo durante el embarazo o el parto.Sin embargo, los parásitos Babesia infectan y destruyen los glóbulos rojos.Eso puede causar algunos efectos alarmantes como anemia, ictericia, falta de aire y orina oscura. Las complicaciones más graves pueden incluir inflamación de los pulmones, insuficiencia renal, presión arterial baja asociada con la ruptura del bazo, coágulos sanguíneos e incluso la muerte.La afección tiene más probabilidades de volverse grave en personas mayores de 50 años y en aquellas que tienen un sistema inmunológico debilitado. Incluso con tratamiento, la babesiosis puede durar mucho más tiempo en personas con un sistema inmunológico debilitado, a veces durante meses o incluso años.Consulta al médico si has sido mordido por una garrapata y desarrollas síntomas similares a la gripe. Tener fiebre por encima de los 103 grados Fahrenheit, falta de aire severa, piel amarillenta y dolor abdominal severo señala la necesidad de ir a la sala de emergencias más cercana.También puedes prevenir estas enfermedades transmitidas por garrapatas disminuyendo la posibilidad de una picadura de garrapata:

Revísate a ti mismo y a tus hijos en busca de garrapatas después de pasar tiempo al aire libre donde las garrapatas son comunes, como en áreas boscosas, en hierbas altas, alrededor de arbustos y en hojas caídas

Báñate pronto después de la exposición

Usa repelentes de insectos que contengan 20% de DEET

Usa ropa protectora rociada con insecticidas que contengan 0.5% de permetrina

"Si tomas las precauciones adecuadas, especialmente en lugares donde les gusta estar a las garrapatas, realmente puedes reducir la posibilidad de enfermarte", dijo Hu.Más informaciónLos Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la babesiosis.FUENTE: Universidad de Tufts, comunicado de prensa, 23 de octubre de 2023

